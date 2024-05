“Adesso dico io una cosa”. Bianca Berlinguer asfalta Fedez. Si torna a parlare di quello che, di fatto, è l’argomento maestro di questi ultimi mesi: la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Ora, le abbiamo sentite di ogni, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un commento così duro da parte di Bianca Berlinguer. In fondo la giornalista ex Rai si è sempre occupata di faccende molto più serie di questa.

Tuttavia, col cambio di rete e d’azienda, è stato necessario anche un cambio di narrazione. Ed eccola quindi, la Berlinguer che parla di Fedez (proprio nello stesso modo in cui ne sembra ossessionata Myrta Merlino ultimamente) e della separazione. La cosa buffa è che c’è anche andata molto pesante con lui. Ma cosa ha detto? A È Sempre Carta Bianca, su Rete 4, si parla non solo del presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, ma anche del Pandoro-gate e proprio da qui parte e inizia il suo lungo commento.





In collegamento con Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli, la Berlinguer lo asfalta e dice: “Mi pare di capire che il prezzo triplicato dei prodotti che sponsorizzava non andava in beneficenza, perché quella in realtà era già stata fatta prima con una cifra prestabilita, ma non dalla Ferragni, ma dalla ditta che produceva il pandoro o le uova di Pasqua. Ma questo loro fenomeno era tutto finto? Perché poi c’è stato il matrimonio, i video del loro quotidiano”.

E ancora la Berlinguer: “Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico. Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa – afferma Bianca – Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così”.

#Lucarelli: "È stupefacente che Fedez abbia negato la sua presenza alla rissa perché oggi si parla di una trattativa, di un accordo tra avvocati proprio con Iovino".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/YNNWJYP7Kw — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) May 21, 2024

#Giordano: "Non sono arrabbiato tanto con i Ferragnez ma me la prendo con noi e con tutti quelli che hanno creduto a questo inganno, a chi ne ha fatto un simbolo della beneficenze, dei buoni sentimenti, dei valori etici".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/Y6TY470KB6 — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) May 21, 2024

Conclude Bianca Berlinguer: “Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”. Lucarelli, che spesso ha attaccato a testa bassa i due, dice alla collega: “Guarda che l’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta”.

