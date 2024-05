“Perché ho deciso di lasciare”. Ieri in diretta il conduttore della storica trasmissione Rai ha salutato per sempre i telespettatori e ha spiegato quali sono i motivi che lo hanno spinto dopo tanto tempo a passare il testimone. Le immagini hanno commosso il pubblico, a cui il noto conduttore ha fatto compagnia per venti anni. Conduttore ma anche ideatore del programma campione di ascolti. Sempre in diretta poi è stata presentata colei che prenderà il suo posto.

“È semplice in fondo, io a luglio compio 69 anni, da due anni sono in pensione, pensione di vecchiaia. Più chiaro di così”. Questa la motivazione principale che ha mosso il conduttore ha prendere questa decisione relativa alla sua carriera professionale. Alla fine del suo discorso ha però lasciato la porta aperta alla possibilità di portare avanti altri progetti all’interno dell’azienda pubblica. Per lui c’è stato anche il saluto e l’abbraccio di chi ha lavorato tutti questi anni alla tramissione.

“Ecco perché devo lasciare”: il conduttore Rai saluta il pubblico in diretta

Il giornalista Massimo Bernardini si è congedato ieri dai telespettatori di Tv Talk, la trasmissione di approfondimento sul mondo della comunicazione che va in onda da venti anni su Rai 3. Bernardini è apparso commosso. Sono quattro le ragioni dell’addio, coma spiegato da lui stesso: “La prima è che è meglio lasciare un lavoro, una bella avventura, un programma con il vento in poppa, quando è ancora solido, apprezzato dal pubblico e TvTalk lo è. La seconda è che sento che è un dovere per quelli della mia generazione passare la mano a colleghi più bravi, più giovani e dunque che sono più in grado di me di interpretare il presente”.

“È stato un privilegio lavorare con voi”



Dopo 542 puntate, quasi 1000 ore di trasmissione e oltre 5000 ospiti in studio, Massimo Bernardini saluta il pubblico #TvTalk, il programma più visto del sabato di #Rai3.@TvTalk_Rai pic.twitter.com/gqkQoNqVHI — Rai3 (@RaiTre) May 25, 2024

E poi ha continuato: “La terza può sembrare banale ma io ho una famiglia, soprattutto ho una moglie con cui sento di dover condividere più tempo di quanto fatto finora. E poi c’è il Vangelo che al capitolo 17 di Luca suggerisce una cosa molto saggia: Dite: ‘Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare’. Io lo interpreto così: la vita è più grande di noi e anche più grande delle nostre ambizioni, anche se sono le più appaganti che uno possa vivere”.

Tv talk è uno dei programmi più amati dal pubblico. Partitoacome una trasmissione di nicchia, nel tempo è riuscito è riuscito a farsi apprezzare da una fascia di pubblico sempre più ampia. Oltre a esperti di comunicazione ospita i protagonisti del mondo dello spettacolo. Al posto di Bernardini arriva Mia Caren. Nei giorni scorsi Bernardini aveva ricevuto i ringraziamenti dalla Rai per voce del direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai Angelo Mellone.