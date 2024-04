Colpo di scena sul programma tv, che chiude praticamente in maniera definitiva. Queste almeno sono le indiscrezioni uscite fuori nella giornata di giovedì 4 aprile, infatti dopo alcune stagioni sarebbe ormai finita qui. Sono stati svelati i motivi che avrebbero indotto i vertici ad agire in questo modo e a lasciare senza parole i telespettatori che seguivano questo format.

Nonostante non siamo ancora in presenza di un annuncio ufficiale, le probabilità che questo programma tv possa proseguire sono ridotte al lumicino. Ormai chiude praticamente per sempre, nonostante ci fossero già stati dei cambiamenti in seno alla trasmissione che facevano presupporre una vita più longeva. Invece non dovremmo più vederla nel piccolo schermo.

Programma tv chiude dopo tre stagioni: i motivi

Dunque, questo programma tv chiude dopo appena tre stagioni e due conduzioni diverse. Come riferito dal sito TvBlog, la casa produttrice della trasmissione ha fatto una scelta ben definita, ovvero stravolgere la piattaforma dando spazio ai film, soprattutto quelli internazionali. I programmi sono stati messi da parte, compreso questo, destinato alla conclusione.

Parliamo di Drag Race Italia, in onda su Paramount durante la terza edizione, dopo quelle precedenti su Real Time dove c’era Tommaso Zorzi come conduttore. Poi lui era stato fatto fuori dal programma e Paola Iezzi era diventata conduttrice. Il programma prevedeva tre sfide: quella mini, quella principale e poi l’eliminazione finale. Ma ora il pubblico non dovrebbe più assistere a uno show del genere, basato su quello statunitense.

Drag Race Italia aveva iniziato la sua avventura nel 2021. La prima edizione è stata vinta da Elecktra Bionic, la seconda da La Diamond e la terza da Lina Galore. Mentre una quarta stagione non dovrebbe esserci, tranne se Netflix o Prime acquisiranno i suoi diritti.