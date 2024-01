La brutta notizia è ormai confermata, anche se c’è chi sta facendo di tutto per scongiurare fino all’ultimo questa decisione. La Rai ha deciso di cancellare un programma, infatti proprio in questi giorni ci saranno le ultime puntate e poi sarà decretata la conclusione dello stesso. Dispiacere immenso per il conduttore e anche per tutti gli ospiti che vi prendevano parte.

Infatti, è nata una vera e propria petizione per salvare la trasmissione, compito che appare difficilissimo. La Rai avrebbe ormai preso la decisione di cancellare il programma e da viale Mazzini non dovrebbero esserci dietrofront. Purtroppo i risultati sperati non sono stati raggiunti e la scelta è stata quella di chiudere tutto dopo ben 190 puntate andate in onda.

La Rai ha deciso di cancellare il programma: petizione per salvarlo

C’è chi non si arrende a questa scelta della Rai di cancellare il programma, infatti come riferito dai siti Repubblica e DavideMaggio, è partita una petizione rilanciata anche dallo stesso presentatore. Le firme raccolte sono state finora oltre 9mila e tra i firmatari ci sono Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, il neuroscienziato Giorgio Vallortigara nonché il cantante Jovanotti e il filosofo Roberto Esposito.

La chiusura è stata disposta nei confronti della trasmissione Alla scoperta del Ramo d’oro, in onda nel primo pomeriggio di Rai3 e presentata da Edoardo Camurri. Il programma aveva avuto la sua prima puntata il 31 ottobre del 2022 e poi da 40 minuti si era passati a 25 minuti di durata. Il 3% di share ha convinto la Rai a cancellarlo, anche se appunto vi abbiamo riferito di proteste per questa decisione.

Alla scoperta del Ramo d’oro avrà come ultimi appuntamenti in programma l’8, il 9 e il 12 gennaio. Si tratta di una trasmissione di Rai Cultura, che prevede le interviste di Camurri con gente esperta di temi importanti inerenti la matematica, la filosofia, la letteratura e la scienza.