Arrivata una notizia importante sul Grande Fratello. Non parliamo di un annuncio ufficiale, ma la fonte è di quelle attendibili e fa riferimento ad una decisione presa da Mediaset. Si è vociferato molto su quanto potesse accadere nell’emittente televisiva, ma alla fine Pier Silvio Berlusconi avrebbe optato per una scelta ben definita. Signorini è stato certamente contattato e informato e avrà preso atto di questa novità in arrivo.

Una svolta inaspettata fino a poco tempo fa, ma che adesso si è praticamente concretizzata. Il Grande Fratello sarà protagonista di qualcosa di rilevante, una decisione presa direttamente da Mediaset che farà sicuramente piacere ai telespettatori che seguono assiduamente il reality show di Canale 5 e che sono già proiettati alla prossima puntata in diretta, prevista sabato 9 dicembre. Ma vediamo cosa è stato disposto in queste ore.

Grande Fratello, decisione importante presa da Mediaset

Difficile capire con esattezza chi riuscirà a vincere il Grande Fratello, dato che ci sono diversi concorrenti top. E questa decisione che sarebbe stata assunta da Mediaset complica ancora di più le previsioni perché davanti al pubblico c’è ancora molto tempo prima di giungere alla finalissima. Infatti, sarebbe stato deciso di prolungare la trasmissione di Canale 5, visti i buoni risultati riscontrati. A farne le spese sarà un altro atteso programma.

Stando a quanto scritto da DavideMaggio nella giornata di giovedì 7 dicembre, non sarà mandato in onda Temptation Island Winter nei prossimi mesi, come si era pensato in un primo momento. Filippo Bisciglia dovrebbe ritornare direttamente in estate e poi nell’autunno 2024 potrebbe condurre l’altra versione. Questo significa che il GF è stato promosso, infatti la durata dovrebbe essere maggiore e vediamo quanto dovrebbe finire.

L’ultima puntata del Grande Fratello dovrebbe essere trasmessa a marzo 2024, quando sarà già arrivata la primavera. Subito dopo spazio a L’Isola dei Famosi, presumibilmente con Ilary Blasi ancora alla conduzione. Un bel colpo per Signorini, che lavorerà ancora per altri tre mesi.