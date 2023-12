Momento importantissimo al Grande Fratello per Beatrice, che ha ricevuto una sorpresa davvero speciale. La mattinata del 7 dicembre stava procedendo normalmente, quando all’improvviso la concorrente è stata presa alla sprovvista. Per lei è quindi giunto un messaggio meraviglioso, che le è stato recapitato attraverso un aereo che ha sorvolato la casa. Quando ha scoperto tutto e soprattutto chi fossero i mittenti si è davvero emozionata.

Da parte di una delle protagoniste del Grande Fratello è arrivata una reazione quasi spontanea di fronte a quel regalo. Beatrice è rimasta piacevolmente colpita dalla sorpresa e anche alcuni compagni di avventura hanno voluto mostrarle affetto con abbracci sentiti. A due giorni dalla nuova puntata in diretta, è arrivato un attestato fondamentale per lei, che può affrontare queste ore e anche questi giorni con maggiore serenità.

Leggi anche: “Ecco dove vuole arrivare”. Grande Fratello, la rivelazione su Beatrice: “Si vede, lei è così”





Grande Fratello, Beatrice riceve una sorpresa e si emoziona

Entrando nei dettagli, sopra la casa del Grande Fratello è arrivato questo aereo dedicato a Beatrice. Erano infatti riportate le sue iniziali nel messaggio pieno di supporto. C’è chi sta gradendo moltissimo il suo comportamento nel reality show di Canale 5 e lei ovviamente è parsa molto felice. I primi ad abbracciarla sono stati Paolo e Mirko, poi c’è stato anche un bellissimo gesto da parte di Grecia, che le ha anche detto: “Resisti“.

Nel messaggio aereo le hanno scritto: “BL donna libera. Con te. #Luzzers“. E Beatrice se lo sentiva che sarebbe arrivato questo momento: “Sì, me lo sentivo. Siccome c’è gente che dice che recito, è importante ribadire che non è così“. Anche Vittorio le ha manifestato vicinanza e poi lei ha continuato a ringraziare i suoi fan per questa sorpresa. Ha ammesso di voler essere sempre libera e, nonostante si sia spesso sentita sola, stavolta nota che ha l’incoraggiamento di molte persone. E infine è arrivata anche una sua promessa ufficiale.

La sua promessa è stata questa: “Spero di non deludervi“, infatti la volontà di Beatrice è quella di continuare il suo percorso al GF per omaggiare al meglio i suoi due figli e tutti i suoi fan che non le fanno mai mancare l’apporto giusto.