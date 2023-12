Al Grande Fratello non si fa altro che parlare di Beatrice Luzzi, che è indubbiamente un concorrente top di questa edizione. In molti la danno in finale, nonostante ci siano ancora diversi mesi prima della fine del reality, e altri addirittura come vincitrice. Ora a soffermarsi su di lei è stata una persona che attualmente sta vivendo proprio con l’attrice l’esperienza del GF. Soltanto in queste ore è uscita un’intervista antecedente all’ingresso di questa donna nella casa.

Concentrandoci sempre sul Grande Fratello e Beatrice Luzzi, nell’ultima puntata in diretta ha detto qualcosa su Varrese: “Posso dire una cosa su Massimiliano? Vorrei di una cosa che lo riguarda“, ha chiesto Beatrice Luzzi, ma per mancanza di tempo non ha potuto dire niente e lo ha fatto durante la notte. “Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”.

Grande Fratello, rivelazione su Beatrice Luzzi: “Dove vuole arrivare”

A rompere il silenzio è stata una gieffina, che prima dell’arrivo al Grande Fratello aveva deciso di parlare del programma su Chi Magazine. Beatrice Luzzi è stata inevitabilmente citata da questa donna, che non poteva non dire la sua su una delle protagoniste assolute. Ma si è anche soffermata su suo marito, che le ha dato un supporto importante: “Conoscendomi bene, mi ha quindi consigliato di essere più riflessiva possibile”.

Queste le considerazioni su Bea: “Cosa penso di Beatrice Luzzi? È una donna intelligente, di carattere, forte. Lei sa perfettamente quel che vuole e sta portando avanti la politica di chi vuole arrivare fino alla fine del gioco, costi quel che costi. Mi piacciono le donne potenti e prepotenti che si fanno spazio anche osando e sgomitando, ma l’importante è che non usino nessuno per i loro scopi. Non parlerei di una belva, ma di una persona apparentemente molto ambiziosa“.

A parlare di Beatrice è stata Rosanna Fratello, che ha concluso l’intervento su Chi in questo modo: “Mi piace il suo atteggiamento, meno questo continuo voler lanciare il sasso per poi nascondere la mano. Se ci sono delle similitudini con Beatrice? Caratterialmente non saprei, ma abbiamo sicuramente lo stesso temperamento. Anche io scatto facilmente”.