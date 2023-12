Altro che baci e abbracci, tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si torna all’inizio. Dopo la puntata del Grande Fratello di ieri è andato in onda un feroce scontro tra i due attori che, in 5 minuti, hanno cancellato quella che sembrava un’amicizia destinata a durare dopo gli screzi delle prime settimane del programma. Quella andata in onda ieri, 4 dicembre, è stata una puntata a dir poco turbolenta. Le radici dello scontro tra Varrese e Beatrice sono da ricercare nelle parole che l’attrice ha avuto per Garibaldi.

Raccontando dell’incontro con la famiglia di Giuseppe, Beatrice ha detto: “La mamma è stata dolcissima, mi ha detto delle parole molto belle. Loro non l’hanno ascoltata, si sono messi a parlare tra loro. Mi è dispiaciuto moltissimo. Ero di fronte a una cultura patriarcale, familistica. Era irrispettoso nei confronti della madre di famiglia. Combatto quella mentalità, non c’è mai il modo di dire se mio figlio ha sbagliato”.





Grande Fratello, Varrese e Beatrice: tregua finita, volano gli stracci

La prima risposta era stata, come da logica, quella di Garibaldi. “Il termine maschilista è un aggettivo grande, riferirlo a mio padre è una cosa molto grave”. A rincarare la dose, ore dopo, ci ha pensato Varrese che ha rimproverato l’attrice di essere ostile agli uomini. E Beatrice: “Stai dicendo che io ho la rabbia verso gli uomini? Ma chi te l’ha detto? Perché devi dirlo? Fino a stamattina ti volevi fidanzare. Eravamo davanti a Rosanna”.

Varrese ha subito preso la palla al balzo per rispondere: “Sei bugiarda come al solito. Quella che ha la rabbia sei tu. Ce l’hai scritto nei tuoi occhi. Hai le vene di giallo negli occhi. Rabbia a prescindere nei confronti del genere maschile”. Nessun problema di rabbia, ha spiegato Beatrice che imputa la colorazione delle sclere al ‘Morbo di Gilbert‘.

Guru: -“Fai pace con tuo padre poi ne riparliamo”



MI DOVETE MANTENERE VE LO DICO#grandefratello #gfpic.twitter.com/U65fXlN5a0 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 5, 2023

“Derivata dalla rabbia, repressione e risentimento. Studia la medicina tradizionale cinese – ha ripreso Varrese -. Quello che hai fatto stasera con Giuseppe era totalmente fuori luogo. Io difendo il genere maschile”. La conversazione è poi degenerata con Beatrice che ha detto: “ignorante e ridicolo. Hai una rabbia dentro che mi fa paura, ma come ti permetti di dire queste cose di me?”.