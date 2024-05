Uomini e Donne, la scelta di Daniele Pudice è ufficiale. Il rito con il quale il tronista di turno rende noto il nome della ragazza con la quale intende uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi si è consumato poco fa su Canale 5. Erano due le corteggiatrici arrivate alla fine del percorso: Gaia Gigli e Marika Abbonato, due ragazze completamente diverse tra loro sia per carattere che per esperienze di vita, la prima è mamma di un bambino piccolo.

Daniele ha esordito dicendo di essere convinto al cento per cento della e di aver scelto con il cuore. C’era molta attesa per la puntata di oggi di Uomini e Donne. Quello di Daniele è stato un trono che entrerà a suo modo nella storia. Un trono flash. Daniele infatti si era “insediato” a metà marzo, dopo Brando Ephrikian. Al suo arrivo Paudice ha trovato un esercito di corteggiatrici ad aspettarlo. Ma il cerchio si è ristretto in maniera abbastanza veloce.

Uomini e Donne, il trono flash di Daniele Paudice: ecco chi è la sua scelta

“Gaia sei tu la mia scelta”. Daniele ha comunicato la sua decisione al centro dello studio dopo la proiezione delle ultime due esterne. Non solo petali di rose, in puntata è andato inscena anche un un duro attacco da parte Tina Cipollari contro Marika, tanto che a un certo punto per difendere la corteggiatrice è dovuta intervenire Maria De Filippi. Marika non aveva nascosto il timore di essere scelte non per amore, ma solo perché dall’altra c’è una mamma con un bambino. Una uscita fuoriluogo secondo l’opinionista.

Daniele ha fatto entrare per prima proprio Marika: “Anche se sei entrata in corsa, mi hai dato tanto e mi hai fatto capire i miei limiti, perché a volte non mi so spiegare. Non ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Però è difficile… Ho pensato a noi fuori, ok? Come tu hai detto di avere la paura di essere una scelta per ripiego, ti dico che non sei la mia”.

Marika ha risposto con queste parole: “Anche io ti ringrazio, nonostante questo. Non ti odierò, tranquillo. Me lo aspettavo e sono comunque contenta che tu abbia scelto col cuore”. Parole che secondo Maria dimostrano la bontà di Marika.

“Da qui magari non uscirò con la fidanzata della mia vita, ma uscirò con una persona che io ho voglia di conoscere”, Daniele ha motivato cos’ì la scelta di Gaia. Parole che non hanno convinto tutti. “Loro si conoscevano già da prima, scelta senza emozioni e verità”, ha scritto l’esperto di gossip Alessandro Rosica alla vigilai della puntata finale.