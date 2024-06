Il talent show Amici è andato in vacanza per l’estate ma il pubblico tutto è in fibrillazione. A gettare tutti nel panico è stata la notizia secondo la quale alla ripresa del programma, in autunno, non tornerà più uno dei protagonisti più amati delle ultime stagioni: Emanuel Lo. Il professore di danza, secondo quello che si vocifera, avrebbe preso la decisione di lasciare per sempre la scuola più famosa d’Italia.

Non si parla di altro ormai. Il programma, come sa bene il pubblico, ha chiuso i battenti da neanche un mese. La finale ha visto trionfare Sarah Toscano, la cantante di Sexy Magica. Ma non c’è tempo per fermarsi. Si guarda già avanti. Subito dopo la finale si sono aperti infatti i provini per cercare nuovi talenti. Mentre per quanto riguarda i docenti, già si sa chi dovrebbe prendere il posto di Emanuel Lo: Elena D’Amario.

Pubblico di Amici in rivolta: “La nuova prof non la vogliamo”

Da poco su Internet è scoppiata una vera e propria rivolta. Molti commenti sui social sono contro la scelta della produzione. Va detto che in realtà non c’è niente di ufficiale ancora. Ma tant’è. Elena D’Amario è una ex allieva di Amici. Partecipò una decina di anni fa al programma di Maria De Filippi. Dopodiché ha avuto una lunga esperienza come ballerina in giro nel mondo. Da qualche anno è tornata in Italia e ad Amici nel cast dei professioni.

Un utente di X scrive: “1) Non osate toccarmi il mio lolo 2) quella cringiona di Elena D’Amario darà occasioni a tutti i ballerini mediocri 3) perché non sostituire Todaro”. “No ragazzi – incalza un altro – Elena D’Amario al posto di Emanuel è la volta buona che Amici davvero non lo guardo più (quest’anno ho perso metà daytime e di puntate ne vedevo la meta)”.

Confronto tra Elena e A. Celentano sul passo a due con Nicholas. #Amici23 2/11/2023 pic.twitter.com/Tvx3gm9aVa — Gerry Ant (@GabrielMaldini9) November 5, 2023

I commenti sono tutti più o meno dello stesso tono: “A me lei piace presa da sola, ma con i giudizi é sempre stata troppo buonista”. Ma c’è chi pensa pure che non sarà come tutti pensano: “Se dovesse diventare davvero prof, cambierebbe sicuramente atteggiamento, almeno con gli allievi”. Un commentatore ricorda che Elena in più di una occasione si è scontrata con la maestra Alessandra Celentano: le due hanno una visione della danza opposta. Per questo, vedere D’Amario tra i prof incuriosisce: “Se così veramente fosse prevedo fuoco e fiamme con la Cele, godo già”.

Si vedrà. Al momento dalla produzione di Amici non sono arrivate né conferme né smentite a queste voci. Ma è probabile che a breve se ne saprò qualcosa di più. Amici 23 è appena terminato, ma settembre è praticamente dietro l’angolo.