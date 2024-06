Amici 24, il cast di professori potrebbe non essere confermato. Certezze se ne avranno fra qualche tempo, considerando che la nuova edizione del talent inizierà a settembre, ma le indiscrezioni volano e riguardano anche le cattedre di canto e danza. Solo pochi giorni fa abbiamo riportato la voce secondo cui Emanuel Lo non sarà più nella scuola più famosa della tv.

In rete si vocifera che l’addio del maestro di hip-hop alla cattedra potrebbe dipendere dalla volontà di nuove sfide o da un’insoddisfazione per i risultati che i suoi allievi hanno ottenuto quest’anno. Ricordiamo infatti che sono stati eliminati tutti prima della semifinale ma stanno facendo carriera come Kumo che balla per Emma Marrone. O anche da un sempre eventuale passaggio in Rai.

“Amici 24, chi arriva al posto di Emanuel Lo”

Ma se davvero Emanuel Lo lasciasse Amici, chi arriverebbe al suo posto? Anche qui è già pronta un’indiscrezione coi fiocchi. Da quando si è sparsa la voce che il compagno della cantante Giorgia potrebbe non essere più un insegnante della scuola più famosa d’Italia sui social network si è diffusa una voce bomba.

“Elena D’Amario sostituirà Emanuel ad Amici 24”, si legge sulla piattaforma X in quest’inizio di giugno. Anche qui nessuna conferma, a maggior ragione da parte della diretta interessata oltre che dagli addetti ai lavori ma il pubblico di Maria De Filippi ha già commentato a più non posso questo rumor che riguarda la ballerina professionista di Amici.

#amici24 Elena D'Amario sostituirà Emanuel Lo alla cattedra di ballo. pic.twitter.com/rnK6hnD6oQ — Gerry Ant (@GabrielMaldini9) June 3, 2024

E a quanto pare non tutti sarebbero felici di questa promozione della ballerina dal palco alla cattedra. “Io non la vorrei come professoressa”, “E poi come fa a mettersi in mostra?”, “Elena aspetta quest’occasione da almeno due anni”, “No vi prego”, “Speriamo di no”, “Ma cosa state dicendo?”, “Impossibile”, si legge.