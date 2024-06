L’ultima edizione di Amici si è appena conclusa con la vittoria, un po’ inattesa, di Sarah Toscano. In attesa di capire se anche per lei arriverà la fama, la cantante si gode il successo dei suoi singoli come “Touché” (quasi 2 milioni di stream su Spotify), “Viole e Violini” e “Sexy Magica”. Ancora una volta il talent show di Maria De Filippi sforna talenti che piacciono al grande pubblico.

E non è poco. D’altra parte la storia di Amici è piena di allievi che una volta lasciata la scuola sono stati protagonisti di percorsi importanti nel mondo della musica, della danza e dello spettacolo. Tra questi c’è senz’altro un ballerino professionista del programma che in queste ore è finito al centro di una polemica. L’artista stava partecipando al tour europeo di un cantante e si è esibito in una performance che sta facendo discutere.

Leggi anche: “Sì, è Sarah”. Amici 23, Holden conferma e tutti impazziscono. La notizia era nell’aria





Il gesto del ballerino ex Amici scatena il pubblico: “Volgare”

Durante il “Something To Give Each Other Tour” del cantante australiano Troye Sivan il ballerino professionista ex Amici Simone Nolasco, che proprio quest’anno ha lasciato il talent, ha compiuto un gesto che ha provocato tante polemiche. Dopo Lisbona il tour è arrivato a Barcellona e qui, nel pezzo di apertura “Got Me Started”, l’esibizione ha preso una piega decisamente inaspettata.

Il cantante, infatti, ha simulato un rapporto orale con il microfono coinvolgendo proprio Simone Nolasco. L’ex ballerino di Amici teneva il microfono all’altezza delle sue parti intime mentre Troye, inginocchiato, cantava. Lo stesso Simone ha poi pubblicato alcuni scatti, compreso quello della scena ‘incriminata’, sul proprio profilo Instagram. E qui sono fioccati i commenti, non tutti positivi.

“Niente ho tolto il segui – ha scritto un’utente – perché tutte ste porcate hanno stancato davvero… Non c’è più limite a niente.. e non la chiamate arte o altre cavolate. Con la scusa della lotta all’omofobia state sorpassando tutti i limiti del buon gusto”. Un altro ha commentato: “Ma che è sta me***?” e ancora: “Non ho mai visto nessun ballo dove l’uomo simula di leccare la fagiana a una donna. Quindi non perché omosessuale ma questa cosa è veramente VOLGARE“. E voi come la pensate?

“Lascia la scuola e se ne va in Rai”. Amici, addio clamoroso tra i prof: l’ultima bomba