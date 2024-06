Dopo Amici 23, tutti gli allievi stanno adesso affrontando la vita professionale all’esterno della scuola di Maria De Filippi. E proprio Holden ha rotto il silenzio nelle ultime ore, annunciando una notizia molto importante su Sarah Toscano. Quest’ultima è stata la vincitrice dell’edizione e ha deciso di fare una cosa assieme al collega, conosciuto nel programma di Canale 5.

C’erano già state delle ipotesi da parte del pubblico di Amici 23, ma ora è stato lo stesso Holden in un’intervista a confessare tutto su Sarah Toscano. Il cantante è stato ospitato nella trasmissione radiofonica RDS Next, presentata da Martina Nasoni e Alessia Prete, e ha rivelato qualcosa di rilevante che ha fatto impazzire di gioia tutti i loro fan.

Amici 23, Holden infiamma il pubblico dopo la rivelazione su Sarah Toscano

Infatti, l’ex concorrente di Amici 23, interpellato dalle due conduttrici radiofoniche, ha deciso di vuotare il sacco. Holden, parlando di Sarah Toscano, ha ammesso che hanno fatto insieme qualcosa che il pubblico sta già apprezzando moltissimo. Si è anche parlato della possibilità che tra i due ci sia più di un’amicizia, ma lui è riuscito ad evitare risposte dirette.

Nel brano Ossidiana di Holden si sente una voce femminile ed è proprio quella di Sarah, come confermato dal ragazzo: “La voce in Ossidiana è di Sarah, cosa le voglio dire? Solo ciao, se no. in questo brano vorrei trasmettere in un certo senso anche leggerezza. È un brano che io reputo leggero, tra l’altro questa mini collaborazione con Sarah nasce così per caso“.

finalmente abbiamo finito con la censura al segreto di pulcinella 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/B2a5IE6UqX — dean vs sessione ☽ | 🍉 (@mvnyxpads) May 31, 2024

Poi Holden ha aggiunto: “Ci incontriamo e io stavo lavorando proprio alla finalizzazione del pezzo, che mancava lo special e ci viene in mente questa roba qui. Abbiamo provato a registrarla. È stato tutto molto veloce e naturale, quindi direi quello, anche un po’ di leggerezza”. Quando gli hanno chiesto se sia innamorato di una ragazza che inizia con S, ha sorriso non dicendo altro.