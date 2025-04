Un addio improvviso, doloroso, inspiegabile. Il mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto nel ricordo di un giovane atleta, un campione che aveva ancora tutta la vita davanti. A soli trent’anni, è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un incendio scoppiato nel suo appartamento di Mezzocorona, in Trentino. Un dramma che ha lasciato senza parole chiunque lo conoscesse, ma soprattutto chi gli era vicino da sempre. L’ex ciclista Ignazio Moser, suo amico fraterno, ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore, con parole cariche di affetto e struggente nostalgia.

A piangere questa tragedia è anche il fratello dell’uomo scomparso, un nome noto nell’ambiente sportivo mondiale: un lottatore affermato, simbolo delle arti marziali miste italiane nel mondo. È stato lui a diffondere per primo la notizia della scomparsa, con un post accorato che ha commosso migliaia di persone. Subito dopo, anche Moser ha voluto rendere omaggio all’amico di sempre, pubblicando alcune storie su Instagram. “Un pezzo del mio cuore se ne va con te… Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire”, ha scritto, accostando le sue parole a una foto che li ritrae da bambini insieme al fratello. Poi, in un ultimo gesto d’amore, ha mostrato anche lo screenshot della loro ultima conversazione: “Mio fratello, ammazzerei per lui. Persona più importante della mia vita. Tu secondo. Due imbecilli, però vi amo”.

Leggi anche: Lutto nel cinema italiano, addio a un protagonista del grande schermo





Ignazio Moser in lutto: “Se ne va un pezzo del mio cuore”

È solo nel cuore del racconto che il nome di Patrick Vettori emerge in tutta la sua forza, segnato dal rispetto e dalla stima che tanti gli hanno riconosciuto. Il giovane era noto per il suo carattere brillante e per le sue ambizioni: un futuro radioso che si stava costruendo con impegno e determinazione, spezzato da una fatalità tanto crudele quanto inspiegabile. Patrick era molto più di un fratello per Marvin Vettori, il campione di Mma che lo ha salutato con parole di amore profondo e struggente consapevolezza: “Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti amerò fino all’ultimo respiro… Forse non te l’ho mai detto, ma la mia forza sei sempre stata tu”.

Nel suo post, Marvin ha aggiunto parole cariche di fede e speranza, immaginando il fratello accanto a Gesù, vegliare su chi resta con la bontà che lo aveva sempre contraddistinto. “Anche se non sarà facile continuare una vita senza di te – ha scritto – mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco. Ti amo”. Alla valanga di dolore si è unita una lunga lista di volti noti. Tony Effe ha scritto: “Siamo soldati, andiamo sempre avanti. Ti voglio bene, fratello”. Elisabetta Canalis ha lasciato un messaggio breve ma intenso: “Marvin ti abbraccio, sono senza parole”.

Parole di conforto anche da parte di Nicola Ventola: “Trasformerai questo dolore in voglia di vivere e migliorare nel ricordo di tuo fratello”, e dell’ex campione Aldo Montano, che ha aggiunto: “Un abbraccio grande Marvin, non ci sono parole… Ti sono vicino con il cuore”. Il dolore resta, condiviso da chi ha conosciuto Patrick e da chi ne ha solo sentito parlare in questi giorni. Ma la sua storia, il suo ricordo, la sua luce, continuano a vivere attraverso gli occhi e le parole di chi lo ha amato.