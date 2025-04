Acque agitate in casa Rodriguez. Alessandro Rosica non ha alcun dubbio: Cecilia Rodriguez è incinta e, di conseguenza, Ignazio Moser avrebbe mentito in una recente intervista. È sempre l’esperto di gossip a fornire dettagli su quanto accaduto tra Belen e Ignazio, spiegando perché abbiano smesso di seguirsi sui social e perché, tra i due, sia proprio lei quella più arrabbiata.

A quanto pare, il video in cui la showgirl appare in atteggiamenti giocosi con Damante non avrebbe nulla a che fare con la vicenda. La notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez, che dovrebbe essere un momento felice, rischia così di essere oscurata da una vera e propria crisi familiare. Secondo Rosica, sarebbe proprio per difendere la sorella che Belen si mostra così dura nei confronti del cognato.

Cosa c’è dietro la crisi tra Belen e Ignazio

“A Belen – fa sapere l’esperto sui social – non sarebbe andata giù come Ignazio avrebbe trattato sua sorella ultimamente. Stanno riprovando a recuperare i rapporti” . Rosica è convinto di conoscere la situazione attuale, ma preferisce non aggiungere altri dettagli. Tutti, ora, attendono l’annuncio ufficiale da parte della coppia. Rosica si dice certo, al 100%, che Cecilia sia prossima a comunicarlo, anche se potrebbe decidere di aspettare ancora un po’, per cercare di riportare la serenità all’interno della famiglia.

A quanto pare, è stato proprio Moser a compiere il primo passo nel distacco social, smettendo di seguire Belen su Instagram. Un gesto che avrebbe irritato profondamente la showgirl, la quale, a sua volta, ha deciso di non seguire più il marito della sorella. In seguito, Moser avrebbe cercato di rimediare tornando sui propri passi, ma Belen non ha ancora fatto lo stesso.

È auspicabile che presto torni a regnare il buon senso nella famiglia Rodriguez, soprattutto in un momento così delicato per Cecilia, che potrebbe avere più che mai bisogno di tranquillità. Se le affermazioni dell’esperto di gossip corrispondono al vero, la coppia avrebbe atteso a lungo prima di coronare il sogno della maternità. In passato, più volte si era vociferato di una gravidanza di Cecilia, e ogni smentita per lei rappresentava una ferita. Questa volta, però, ha scelto il silenzio, lasciando che a esporsi fosse il marito.

Mentre tutti aspettano di poter fare gli auguri alla più giovane delle Rodriguez, fan e curiosi si domandano quale sia stato il comportamento di Moser che avrebbe ferito Cecilia e se ci sia dell’altro che ancora non è emerso. Intanto, Santiago ha compiuto 12 anni, ma sembra che gli zii non fossero presenti alla festa.

