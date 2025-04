Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che succede? Da tempo ormai si parla di una possibile gravidanza per la sorella di Belen. D’altra parte i due, che si sono sposati il 30 giugno del 2024, hanno sempre affermato di non vedere l’ora di diventare genitori. Tuttavia le voci sono sempre state smentite. Ma stavolta c’è un elemento nuovo.

Proprio recentemente Ignazio Moser, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato“. Ma nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha notato un dettaglio che cambia tutto.

La foto del braccialetto e poi il dettaglio che non passa inosservato

Ignazio Moser ha detto che non c’è nessun figlio in arrivo al momento, aggiungendo: “Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”. Poco tempo fa la foto di un braccialetto sul polso di Cecilia Rodriguez aveva fatto pensare alla procreazione assistita come metodo per restare incinta.

In una delle ultime story Instagram Amedeo Venza ha mostrato la foto di Cecilia Rodriguez vicino a quello che sembra un frigorifero. Ebbene sullo sportello campeggiano alcune foto. E sembrano proprio foto di un’ecografia. Il dettaglio non è chiarissimo, ma l’esperto ha commentato con un emoticon che si scioglie, dando a intendere che forse stavolta ci siamo.

A 35 anni per lei e 32 per lui i tempi sarebbero maturi, ma si sa a volte le cose più belle si fanno attendere. Non è un mistero che ci siano delle difficoltà, ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno certo abbandonato la loro speranza di diventare genitori. L’ultimo dettaglio apre un altro spiraglio: sarà davvero la volta buona?

