Da settimane di parla di Cecilia Rodriguez, che secondo i rumor sarebbe incinta del primo figlio. Nei giorni scorsi, in occasione del suo 35esimo compleanno, suo marito Ignazio Moser, l’ha svegliata con una piccola colazione a letto e alla domanda “Cosa vorresti per questo tuo 35esimo compleanno?”, ha risposto con un bellissimo: “Niente, ho tutto”.

La frase di Cecilia Rodriguez, secondo i social, sarebbe una sorta di conferma alla voce sulla sua prima gravidanza che circola da settimane. Gli indizi raccolti in questo periodo sono diversi. A fine anno, la sorella di Belen e Ignazio Moser potrebbero essere stati seguiti da medici specializzati per la fecondazione assistita e nelle ultime settimane alcuni video di Rodriguez con un sospetto pancino arrotondato hanno fatto pensare che i due siano in attesa del primo figlio.

“Chi ha avuto quel bracciale sa cosa è”. La notizia-annuncio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser







Cecilia Rodriguez incinta? Alessandro Rosica: “Darà la notizia tra un mese”

I gossip sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez sono tornati per via di alcune nuove immagini pubblicate dalla 35enne sul suo account Instagram. Nel presentare la nuova collezione del marchio Hinnominate, Cecilia si è mostrata all’obbiettivo dello smartphone con un paio di leggings e un top sportivo e in effetti il ventre super piatto che ha sempre avuto non c’è più.

Al suo posto si vedono delle piccole e morbide curve, che potrebbero essere proprio quelle dei primi mesi di gravidanza. L’ufficialità ancora non c’è. Cecilia tace probabilmente per scaramanzia, perché potrebbe non aver superato i tre mesi, quelli più difficili, e quindi attende che tutto vada bene per dare la notizia ai suoi fan.

Di questo avviso anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo account Instagram ha pubblicato uno scatto in cui Cecilia Rodriguez appare coperta da un piumino oversize che nasconderebbe il pancino. In calce alla Instagra story la frase: “Lo dirà mese prossimo”, facendo proprio riferimento alla gravidanza della sorella di Belen. Cecilia e Ignazio, fidanzati durante il Grande Fratello Vip, quando la giovane stava insieme a Francesco Monte, si sono sposati lo scorso anno dopo otto anni di fidanzamento.