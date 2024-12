Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la notizia bomba. Da tempo i due hanno ammesso che vorrebbero allargare la famiglia. Si sono conosciuti al Grande Fratello nel 2017 e la loro relazione si è andata via via intensificando fino al matrimonio celebrato il 30 giugno 2024 nella Tenuta Armitino, in Toscana. Il coronamento del loro amore, al quale, però, manca a questo punto un bebé.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente delicati per la coppia alle prese con il grave incidente capitato al papà di Cecilia e Belen, Gustavo. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso dopo essere rimasto ustionato a seguito del rogo in un capannone. Il 65enne ha riportato ustioni alla faccia e agli arti. Ma in questo periodo Chechu e Ignazio hanno il pensiero rivolto anche ad un’altra questione molto importante.

Leggi anche: “Forza, papà”. Gustavo Rodriguez in ospedale, la figlia Cecilia rompe il silenzio





Cecilia e Ignazio vogliono a tutti i costi un figlio: la foto rivelatrice

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai nascosto di desiderare un figlio. Tuttavia, nonostante stiano insieme da 7 anni il bambino non è ancora arrivato. Le indiscrezioni e le segnalazioni ci sono, ma la cicogna non si è vista. E allora ecco arrivare la foto che rivela la ‘soluzione‘ scelta dalla coppia.

Cecilia ha condiviso la foto di un braccialetto al polso. Sopra ci sono scritti il suo nome e quello di Ignazio Moser. Non ci sono spiegazioni, così per capire di cosa si tratta è necessario ricorrere ad alcuni commenti dei follower: procreazione medicalmente assistita per chi, come la 34enne, ha difficoltà a rimanere incinta.

Altri scrivono infatti “Chi ci è passata lo conosce quel braccialetto” e poi una follower rivela: “Quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro. Quando vai da solo c’è solo il tuo nome”. In tanti approvano: “Il braccialetto più bello del mondo… Credeteci il mio sogno si è avverato”. E poi: “Forza ragazzi che questo numero di protocollo diventerà un nome!”, “Non perdete mai la speranza…mi dicevano che non poteva succedere… (ci hanno aiutato le cure) ma adesso hanno 4 e 3 anni i miracoli della vita”, “In bocca al lupo a te e a tutte le donne, anzi a tutte le coppie che hanno lo stesso sogno..ahimè anche io! E che il Natale ci faccia uno splendido dono”.

“Finalmente”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio mesi dopo il matrimonio