Tutta la famiglia di Gustavo Rodriguez è in ansia per la salute dell’uomo, dopo il terribile incendio che gli ha procurato ustioni sul 10% del suo corpo e un’intossicazione. Attualmente il papà di Belen e Cecilia Rodriguez è ricoverato in ospedale, dove era stato condotto in codice rosso dopo il tragico episodio. Il rogo è avvenuto in un capannone industriale a Gallarate (Varese).

Gustavo Rodriguez è in condizioni gravi e finora nessuno dei suoi familiari più stretti aveva rotto il silenzio. Ora ci ha pensato la figlia Cecilia ad esternare il suo pensiero, grazie al social network Instagram. Parole dolcissime quelle della modella, che ha anche postato una bellissima immagine del genitore, che fortunatamente non starebbe lottando tra la vita e la morte.

Gustavo Rodriguez ferito gravemente in un incendio, ora parla la figlia Cecilia

Non si è ancora compreso cosa abbia scatenato questo terribile incendio, che ha messo in pericolo la vita di Gustavo Rodriguez, ma intanto Cecilia, Belen, la moglie e madre delle donne Veronica Cozzani sono tutte vicine al 65enne ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire insieme cosa ha scritto la ragazza in un post Instagram.

L’uomo è sedato ed è nel reparto ustionati del nosocomio Niguarda di Milano. Cecilia Rodriguez ha scritto: “Forza papà“, a corredo della foto di Gustavo Rodriguez nel giorno del matrimonio della figlia con Ignazio Moser, che ha fatto commuovere tutti. Veronica Cozzani ha reagito immediatamente: “Vamos Gus!”.

Gustavo Rodriguez ha ustioni sulla faccia e sugli arti. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni operai presenti in zona, che lo hanno visto urlare col fuoco addosso. A mostrargli vicinanza anche Ignazio Moser, Fiordaliso, Elisabetta Gregoraci, Filippa Lagerback, Antonino Spinalbese e Giulia Salemi per nominarne alcuni.