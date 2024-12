Gustavo Rodriguez, noto al grande pubblico come il padre della celebre showgirl Belén Rodriguez, è attualmente in condizioni gravi dopo essere rimasto coinvolto in un incendio avvenuto a Gallarate, nella mattinata del 5 dicembre 2024. L’incidente si è verificato in un capannone industriale, dove Gustavo stava utilizzando uno spazio come deposito. Le fiamme, di origine accidentale secondo le prime indagini, hanno causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia dell’uomo.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 10:00 in una zona industriale del quartiere Arnate. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e soccorrere Gustavo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese. Dopo una prima stabilizzazione delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere cure più specializzate. L’uomo sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Ma cosa è successo?





Gustavo Rodiguez, le prime notizie dall’ospedale

Alcuni testimoni presenti sul luogo dell’incendio hanno raccontato di aver visto l’uomo correre fuori dal capannone con la testa e gli arti ricoperti dalle fiamme. Gustavo Rodriguez è un personaggio molto amato non solo per il suo legame con la famiglia Rodriguez, ma anche per la sua partecipazione a programmi televisivi come “L’isola dei Famosi” nel 2022, dove ha condiviso il palco con il figlio Jeremias. La notizia del suo incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e i follower della famiglia. Belén, Cecilia e Jeremias.

Non risultano commenti da parte della famiglia Rodriguez. Per il momento tutti si sono chiusi in un rispettoso no comment. Belen e Cecilia Rodriguez, chi le segue lo sa, non pubblicano storie o altro sui social da ieri mattina. E per ora non ha parlato neanche la moglie di Gustavo, Veronica Cozzani, o il figlio Jeremias. L’unica cosa che si sa dei 3 fratelli è che Cecilia, che era attesa per un evento di lancio in diretta su Instagram, ha disdetto alla fine, presumibilmente proprio le gravi condizioni in cui si trova il padre.

L’evento è stato spostato e questo è l’unico aggiornamento della famiglia. La prognosi di Gustavo rimane riservata. Gli esperti medici stanno valutando attentamente l’estensione delle ustioni e le possibili complicazioni. In situazioni simili, il recupero può richiedere settimane o addirittura mesi, con una necessità di trattamenti specifici per minimizzare le cicatrici e migliorare la funzionalità della pelle colpita.

