Fermi tutti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. È il gossippone del momento. Come molti sanno la bellissima showgirl e il conduttore Rai hanno avuto tanti alti e bassi nella loro lunga storia d’amore. Era il 2012 quando il ballerino, erano i tempi di Amici, lasciò l’allora compagna Emma Marrone per la modella argentina. A settembre dell’anno dopo si sposarono.

Ad aprile 2013 Belen e Stefano diventarono genitori del piccolo Santiago. A dicembre del 2015, però, arrivò la prima separazione: “Resteranno immutati la stima e l’affetto reciproco e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio” le loro parole. Ci riprovano, una, due, tre volte, ma finisce sempre con un nulla di fatto. Si parla di tradimenti. Adesso, però, spunta fuori una strana voce…

Leggi anche: “Ama ancora Belen ma non può stare con lei”. Stefano De Martino, retroscena clamoroso: “Ecco il motivo”





Belen e Stefano, c’è il ritorno di fiamma? Cosa si è scoperto

Qualche tempo fa si vociferava di una relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano, un ingegnera del settore energetico. Tuttavia questa storia si è conclusa. Adesso il settimanale Oggi ha fatto delle rivelazioni che fanno pensare ad un clamoroso ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il bel conduttore campano. Ma cosa c’è di vero?

Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si frequentino è cosa risaputa. D’altronde hanno un figlio, Santiago, di 11 anni, che ha bisgono della presenza di entrambi i genitori. Ma siamo sicuri che i due si vedano solo per il bene del figlio oppure c’è qualcosa di più. I dettagli lasciano trasparire qualcosa di particolare.

Il magazine parla, infatti, diversi “incontri segreti“. Belen e Stefano sono stati fotografati recentemente dai paparazzi con sempre maggior frequenza: “Sempre più spesso per Belen: è solo per Santiago o c’è un ritorno di fiamma?” titola Oggi. Proprio poco tempo fa, d’altronde, Diva e Donna, riferendosi a De Martino ‘sparava’: “Ama ancora Belen, ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera”.

“Divorzio rimandato”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il colpo di scena che può cambiare tutto