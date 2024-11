Nuovo retroscena su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex coppia ha vissuto spesso alti e bassi nel rapporto sentimentale, infatti si sono lasciati e ripresi in diverse occasioni ma oggi sappiamo che non c’è più la possibilità che tornino a stare insieme. Ed è venuta fuori la motivazione per la quale il conduttore ha deciso di allontanarsi da lei, nonostante i sentimenti pare non siano svaniti.

A parlare è stato il settimanale Diva e Donna nel nuovo numero in edicola. Stefano De Martino non avrebbe mai dimenticato del tutto Belen, ma ci sarebbe la necessità di non riavvicinarsi per un motivo che lo riguarda in prima persona. Vediamo cosa si è saputo sul conto del presentatore di Affari tuoi e della showgirl argentina.

Stefano De Martino, svelato perché è costretto a stare lontano da Belen

Sia Stefano De Martino che Belen ormai non si sbilanciano tanto sul loro legame, che resta profondo per quanto concerne il fatto che abbiano il figlio Santiago da crescere. Sembra che ci sia un rapporto amichevole, ma nulla di più, eppure Diva e Donna è sicuro che anche da parte del presentatore Rai ci sia un sentimento forte che non può seguire.

Sul giornale c’è scritto che “ecco perché ha detto basta alle ‘follie’ dell’ex moglie. Ama ancora Belen, ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera“. Una drastica scelta fatta per perseguire fino in fondo i suoi obiettivi professionali, che potrebbero essere minati, stando a queste indiscrezioni, da un possibile ritorno di fiamma con la sudamericana.

Si resta eventualmente in attesa di precisazioni di Stefano e Belen, che per ora hanno preferito tacere dinanzi a queste voci di gossip.