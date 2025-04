“Presto saranno loro ad annunciarlo”. Notizia bomba su Javier ed Helena: i due ex del Grande Fratello sorprendono tutti. Qualcosa di grande sta bollendo in pentola. E questa volta non si tratta di semplici indiscrezioni o di voci di corridoio. Javi ed Hele vanno di fretta e si preparano a vivere un nuovo capitolo della loro storia.

Già appena usciti dalla Casa, i due si sono mostrati più uniti che mai. Complici, affiatati, molto più vicini di quanto non fossero stati durante il reality, dove qualche litigio e incomprensione non era mancato. Ma ora, fuori dalle telecamere e lontani dalle dinamiche del gioco, tutto sembra cambiato.

“Javier e Helena…”. Indiscrezione bomba sulla coppia del Grande Fratello: decisione presa

Lui ha trascorso diversi giorni a Milano a casa di lei. Poi, insieme, hanno raggiunto le Marche per festeggiare il trentesimo compleanno di Javier con amici e famiglia. Una coppia vera, altro che “sesso e strategia”. Ma non sono mancati i dubbi e le polemiche tra i fan su come conciliare due vite apparentemente distanti: quella di lei, legata alla capitale della moda, e quella di lui, divisa tra le Marche e la Sardegna. C’era chi ipotizzava che Helena avrebbe dovuto trasferirsi. Chi, al contrario, vedeva Javier adattarsi alla vita milanese.

Eppure, adesso, ogni incertezza sembra lasciare spazio a un progetto preciso. L’indiscrezione che sta facendo impazzire i social è uscita poco fa. Amedeo Venza ha pubblicato una storia destinata a scatenare l’entusiasmo dei fan: “Helena e Javier fanno sul serio! I due, oltre ad andare a convivere, hanno tanti progetti insieme. E presto saranno loro stessi ad annunciarli”.

Dalla Casa più spiata d’Italia a un casa solo per loro due. A rincarare la dose ci ha pensato Deianira Marzano, che ha rilanciato: “Confermo! Sono già in contatto con alcune agenzie immobiliari. E, dettaglio non da poco, cercano una casa con una stanza in più: per gli ospiti… e per eventuali arrivi futuri”. La notizia ha fatto impazzire di gioia i fan: “Alla faccia dei gufi…”, commenta uno su X.

Eccoli che arrivano i gufi maronna mi sciò sciò 🤘🏻🤘🏻🤘🏻#helevier pic.twitter.com/Ev3lAN2k7m — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) April 10, 2025

Arrivi futuri? Il riferimento è chiarissimo. Lei non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. Proprio nella Casa più spiata d’Italia, Helena aveva raccontato di sognare una famiglia e di vedere in Javier il compagno ideale. Javier non si era tirato indietro neanche alle domande si Alfonso Signorini in finale: “Ho trenta anni sicuramente sono in un età in cui…”

I due lo hanno ribadito anche nell’intervista a Verisismo: “Entrambi sogniamo una famiglia. Quando nella Casa ci siamo raccontati i nostri desideri, abbiamo scoperto che entrambi immaginavamo figli nel nostro futuro”, ha confidato Helena a Silvia Toffanin . Javier ha aggiunto: “Mi piacerebbe essere un papà giovane”. E poi ha guardato la sua compagna negli occhi, dichiarandole tutto il suo amore: “Ti amo, sono innamoratissimo di te e spero che tra di noi vada tutto bene”. “Andrà tutto benissimo”, è stata la risposta, dolce e sicura, di Helena. Questa non è più solo una storia nata davanti alle telecamere. È una storia che sta cercando casa – e, chissà, forse anche una culla.