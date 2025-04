“Perché lascia il trono”. Uomini e Donne, Gianmarco via senza una scelta: l’indiscrezione bomba

Uomini e Donne, Gianmarco potrebbe lasciare il trono. Lo rivelano alcune fonti che spiegano anche il motivo alla base. “Lui ora sta andando nel panico, perché non riesce più a gestire la situazione. Lo conosco personalmente, lui quando era corteggiatore ha studiato bene il programma”, fa sapere questa persona aggiungendo che il vero Gianmarco è quello che è emerso nel corso delle ultime puntate del talk show. Gianmarco che è stato molto criticato dai fan.

“Francesca ha ragione nel dire che Gianmarco è stato prevedibile. Lui ha acchittato l’esterna con lucine, cuscini, copertine… pareva lo spot della Eminflex era ovvio che lui si fosse prefissato di far scattare un bacio. Francesca l’ha capita sta cosa ed è stata onesta nel non reagire platealmente”.





Uomini e Donne, perché Gianmarco potrebbe lasciare il trono

Gianmarco, insomma, potrebbe lasciare schiacciato dalla pressione. Per il resto Uomini e Donne va avanti. A tenere banco sono Giovanni e Luana. In onda, i due si erano detti felici del legame nato tra loro. Giovanni, in particolare, aveva raccontato due episodi molto significativi: da un lato la decisione di presentare alla dama uno dei suoi figli, dall’altro il tentativo di smettere di fumare, proprio perché a Luana dava fastidio il fumo. Segnali che sembravano indicare una volontà concreta di costruire qualcosa. Ma la situazione si è ribaltata rapidamente, lasciando sul terreno delusione e rancori.

Parallelamente, anche per Gemma Galgani la puntata non sarà priva di delusioni. La dama torinese, ancora alla ricerca dell’amore, ha accettato l’invito a cena di un nuovo signore, ma l’incontro non è andato come sperato. La conoscenza si è interrotta sul nascere, confermando un momento poco fortunato per una delle figure storiche del programma.

La media, in questo mese di aprile, si aggira sui 2,4 milioni di spettatori, con uno share del 24% e con punte superiori al 27%. Il talk show, seppur in calo rispetto ai dati dello scorso anno, riesce ancora una volta a superare la concorrenza Rai, che si attesta sul 16-18% di share.