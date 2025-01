Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è pronta a rimettersi in gioco nel programma che l’ha resa celebre. I canali ufficiali della trasmissione hanno recentemente annunciato l’apertura dei casting per trovare corteggiatori interessati a conquistare il cuore di Tina. L’annuncio invita gli aspiranti corteggiatori a contattare la redazione attraverso numeri telefonici dedicati o tramite il sito WittyTV, specificando l’intenzione di partecipare per corteggiare Tina.

Tina Cipollari ha esordito a Uomini e Donne nel 2001, inizialmente come corteggiatrice e successivamente come tronista, per poi diventare un’opinionista fissa del programma. La decisione di Tina di cercare nuovamente l’amore all’interno del programma ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori, che vedono in questa scelta un’opportunità per rivitalizzare le dinamiche della trasmissione. La sua partecipazione come tronista potrebbe portare a momenti di grande intrattenimento e a nuove storie d’amore.





Nonostante la sua immagine di donna forte e indipendente, Tina ha sempre mostrato un lato romantico e la volontà di trovare un compagno con cui condividere la vita. La sua esperienza e il suo carisma renderanno sicuramente interessante il percorso da tronista, attirando l’attenzione di numerosi pretendenti. I dettagli sulle modalità di partecipazione e sulle tempistiche dei casting sono disponibili sui canali ufficiali di Uomini e Donne e sul sito WittyTV.

Gli interessati sono invitati a seguire le indicazioni fornite per avere l’opportunità di conoscere e corteggiare Tina Cipollari. La notizia ha già generato numerose reazioni sui social media, con fan che esprimono curiosità e sostegno per questa nuova avventura di Tina. Non resta che attendere l’inizio del suo percorso da tronista per scoprire quali sorprese riserverà al pubblico di Uomini e Donne. Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, è nata a Viterbo il 14 novembre 1965.

Tina cerca l’amore ❤️

Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665 o clicca qui https://t.co/Lqr54SIvnh e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla! #UominieDonne pic.twitter.com/o2E7n7QlkK — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 7, 2025

Prima di intraprendere la carriera televisiva, lavorava come contabile presso un’azienda di trasporti nella sua città natale. Nel 2002, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha conosciuto il parrucchiere Kikò Nalli. La coppia si è sposata il 12 maggio 2005 e ha avuto tre figli: Mattias (nato nel 2003), Gianluca (2006) e Francesco (2007). Tuttavia, il matrimonio è giunto al termine con una separazione ufficiale nel marzo 2018.

