Una folla immensa, composta da capi di Stato, rappresentanti delle più grandi istituzioni mondiali, semplici fedeli, senzatetto e migranti, si è radunata questa mattina in Piazza San Pietro per l’ultimo saluto a papa Francesco. Alle 10 in punto, il suono delle campane ha dato il via alle solenni esequie, mentre oltre 160 delegazioni ufficiali provenienti da ogni angolo del pianeta prendevano posto tra la gente comune, testimoniando l’universalità dell’affetto e della gratitudine verso il pontefice scomparso.

Già dalle prime ore dell’alba, Via della Conciliazione si era trasformata in un fiume umano in lento movimento verso la piazza. Per l’ultimo viaggio terreno di Jorge Mario Bergoglio, il Vaticano ha scelto un mezzo che parla della sua storia e della sua semplicità. A trasportare il feretro sarà una ex papamobile, già utilizzata da papa Francesco durante un suo viaggio in Oriente. Un dettaglio carico di significato, reso noto dal portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha spiegato come il pianale del veicolo sia stato appositamente modificato per permettere che la bara resti visibile durante tutto il corteo funebre. Il corteo si snoderà lentamente verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo a cui papa Francesco era particolarmente legato e che sarà la sua ultima dimora.

Cinque i maxi schermi allestiti a piazza San Pietro per seguire il funerale di papa Francesco. I fedeli continuano ad arrivare in piazza di fronte alla basilica di San Pietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, a reso omaggio al papa nella bara chiusa. Poco dopo anche Trump e la moglie Melania si sono intrattenuti in preghiera davanti alla bara di papa Francesco.

In preghiera davanti alla bara del pontefice anche il principe William, arrivato a Roma da solo. Il re Carlo e Camilla sono rimasti a Londra, i due avevano visto papa Francesco pochi giorni prima del suo decesso.

Momenti di tensione per un uomo, portato via dalla gendarmeria vaticana a piazza San Pietro, che avrebbe tentato di scavalcare le transenne che delimitano le due aree della piazza con al centro la via di fuga. È scattato un applauso spontaneo della folla. Applauso anche quando sui maxischermi è stato inquadrato il presidente dell’Ucraina Zelensky.

È iniziata la celebrazione per l’addio di papa Francesco. Il feretro è stato portato fuori dalla basilica di San Pietro e la processione dei cardinali ha dato inizio alla celebrazione funebre. Sulla bara, deposta davanti all’altare è posato il libro dei Vangeli.



“In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200 mila persone”. Lo annuncia la sala stampa della Santa Sede. Mentre le esequie di Papa Francesco hanno preso il via nella solennità di piazza San Pietro, migliaia di fedeli raccolti in preghiera hanno dato vita a gesti semplici ma profondamente carichi di significato. Molti si sono tolti il cappellino in segno di rispetto, rimanendo in piedi, immobili, nel silenzio collettivo. Altri, con la mano sul cuore e lo sguardo rivolto alla salma esposta davanti alla Basilica, pregano con gli occhi lucidi.

Colpisce anche la presenza discreta e composta di molte donne, che hanno scelto di indossare un fazzoletto bianco o nero come velo, segno di devozione e raccoglimento.

Su X l'hashtag #funerali è in tendenza e come spesso capita qui i commenti sono sempre ironici e i momenti delle dirette che si seguono sono sempre spunto di ironia e meme. Virale una foto che riprende la piazza, in particolare la zona in cui si trovano tutti i cardinali, e una persona che spicca tra di loro: in abito scuro e cravatta. In molti si sono chiesti chi fosse quell'uomo e appare più che scontato che si tratti di qualcuno che fa parte dell'imponente macchina di sicurezza per i funerali di papa Francesco.

Tra le personalità politiche presenti al funerale di papa Francesco c’è Donald Trump. il presidente degli Stati Uniti d’America è accompagnato dalla moglie Melania Trump, ma è stato Trump a colpire e in particolar modo per il suo outfit. Il presidente Usa è infatti l’unico a indossare un abito blu e non nero.

Durante lo scambio del segno di pace in molti hanno notato quello tra Trump e Macron ma anche che nel momento in cui la diretta mostrava i politici, il presidente dell’Ucraina Zelensky si trovava ”in solitaria”, con la mani basse e nessuno voltato verso di lui. Su X si legge: “#funerali Trump e Macron che si scambiano un segno di pace… notare Zelensky li che non concede la mano a nessuno, e nessuno se lo fila di striscio!!!!”.

Tra i tanti capi di Stato e personaggi famosi che si sono recati oggi in piazza San Pietro per omaggiare il Santo Padre nel giorno delle esequie c’è anche il giornalista ed ex caporedattore di WikiLeaks, Julian Assange. “Questa mattina Papa Francesco ha concesso a me e ai nostri figli un’udienza privata. Siamo sopraffatti dall’emozione“, aveva scritto in un tweet Stella Morris, la moglie del giornalista australiano Julian Assange, perseguitato dalla giustizia americana per aver pubblicato documenti top secret sui crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan oltre a una miriade di file che dimostrano le responsabilità di Cia e Casa Bianca in diversi colpi di stato e attentati alla democrazia in più paesi stranieri. Nel marzo 2021 Papa Francesco aveva indirizzato ad Assange una sua lettera personale di incoraggiamento e gli aveva offerto asilo in Vaticano.

Poco prima dell’inizio del funerale di Papa Francesco, a Roma, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati Lo ha riferito Sky News, citando fonti vaticane, ma la notizia è stata poi confermata da entrambe le parti in causa, Kiev e Washington. Il presidente degli Stati Uniti e quello dell’Ucraina hanno anche concordato di incontrarsi più tardi dopo il funerale, hanno aggiunto le medesime fonti. Secondo la Casa Bianca il faccia a faccia è stato “molto produttivo“.

Un lungo, fortissimo applauso ha attraversato piazza San Pietro nel momento in cui il feretro di Papa Francesco ha lasciato il sagrato. È l’ultimo saluto della folla che lo ha tanto amato, il gesto spontaneo e commosso di migliaia di persone riunite per rendere omaggio al Pontefice scomparso. «Grazie Francesco», si legge su numerosi cartelloni sollevati in aria; le stesse parole risuonano tra la gente, urlate con voce rotta dall’emozione. Un altro applauso, lungo e intenso, accompagna il passaggio della salma verso l’interno della Basilica. Lì verrà preparata per il trasferimento sul carro funebre, che porterà Papa Francesco alla sua ultima dimora.