“Se qualcuno mi avesse fatto diagnosi nei quattro anni in cui ho detto di essere malata, quando mi hanno detto che ero in menopausa o che avevo la sindrome dell’intestino irritabile o che ero pazza – ha detto l’attrice – allora un’operazione avrebbe potuto cancellare tutto e avrei potuto definirmi libera dal cancro, cosa che ora non potrò mai essere”. Un commento duro, amaro e tristissimo che prosegue con il racconto della battaglia al cancro e alle metastasi.

>> “Fino alla fine…”. Papa Francesco, il messaggio di Rocco Siffredi che nessuno si aspettava. Cosa ha detto

“Di fatto giochiamo a ‘schiaccia la talpa’ ogni volta che si presentano. Entro come un cucciolo con questa faccia ottimista e luminosa e poi mi danno brutte notizie ed è come, ‘oh mio Dio, ci sono cascata di nuovo’ – ha continuato l’attrice -. Hanno trovato nuove metastasi poco prima di Natale o nel bel mezzo delle vacanze estive. Poi, per tre anni di fila, hanno iniziato a comparire troppo vicine ai vasi sanguigni principali per poterle eliminare. Quindi c’è stato un periodo in cui siamo stati seduti a guardarle crescere, una sensazione orribile”.





Olivia Williams, la lotta contro il tumore

A parlare così è l’attrice britannica Olivia Williams, famosa per la serie “The Crown”,”Dune: Prophecy” e film di grande successo come “Il sesto senso”, “Rushmore”, “X-Men – Conflitto finale”, “Anna Karenina” e “L’uomo nell’ombra”. Ora i suoi impegni professionali devono coordinarsi con le urgenze di salute.

“Vado in una stanza dell’ospedale King’s College e delle persone in tuta antigas entrano con una scatola di piombo contenente un materiale radioattivo, che mi iniettano e io divento radioattiva – ha spiegato -. Si suppone che questo mi permetta di guadagnare un anno, forse due o tre, di libertà dalle cure. Nel migliore dei casi avrebbe fatto scomparire le metastasi, ma non è successo“.

La Williams, che nel frattempo raccoglie fondi per Pancreatic Cancer UK e spera di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia, si è sottoposta a diverse procedure per rimuovere il tumore. Ma poiché il cancro è stato scoperto così tardi, ha colpito il fegato e le metastasi continuano a comparire.