Tina Cipollari è stata ospite della quarta puntata di Belve e, come sempre, ha lasciato il segno con il suo carattere unico e inconfondibile. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, l’opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato senza mezzi termini: “L’opinionista l’ho inventato io”. Tina è convinta che non ci sia nessuno in grado di prendere il suo posto e, se anche provassero a clonarla, non ci riuscirebbero: “Non esiste un’erede, neanche se mi clonano”, ha affermato.

“Ho delle caratteristiche che non vedo in nessun altro. In primis, la mia autoironia, non ce l’ha proprio nessuno. Poi, la mia simpatia, l’intelligenza”. La chiacchierata con Francesca Fagnani è stata divertentissima, con Tina che ha ammesso senza giri di parole: “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama, conduce una vita triste”, scatenando le risate del pubblico. Prima di diventare un personaggio televisivo, Tina era impiegata in una ditta, ma oggi è una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Belve, esce il video con i fuorionda di Tina Cipollari

Alla domanda se si sentisse “trash”, Tina Cipollari ha risposto con la sua consueta schiettezza: “Sono popolana, popolare: appartengo al popolo”. Poi ha lanciato una frecciata a tutti coloro che hanno tentato di emularla, dichiarando con ironia: “Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono sempre le stesse cose. Hanno paura”. Sebbene non faccia nomi, Tina ha ribadito che, almeno finora, non ha trovato un collega con cui possa andare d’accordo, anche se è certa che nessuno riuscirà mai a sostituirla.

Dopo la puntata di Belve, il il web è impazzito per un video che sta facendo il giro dei social, diventato virale in poche ore. Nel filmato, che mostra alcuni fuori onda della Cipollari, l’opinionista si lamenta del mal di scarpe e chiede una pausa, regalando un momento di pura comicità al pubblico. Tina non perde mai il suo spirito ironico, e la sua genuinità ha fatto divertire tutti. “Mai vista una come Tina!”, hanno scritto molti utenti sui social parlando dell’autoironia dell’opinionista.

lei aveva preso pieno possesso di quello studio e tutti quanti muti #belve pic.twitter.com/ITUNUg5Hjo — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) December 10, 2024

I fan, sui social, non smettono di condividere il video dei fuori onda e commentano divertiti: “Tina è una forza della natura!”, scrivono alcuni, mentre altri aggiungono: “Ma quanto è simpatica! Se il mondo avesse più Tina, sarebbe un posto migliore”, “Avrà un erede?” “no, impossibile non ci sarà mai nessuna, nemmeno se mi clonano” RAGAZZI È COSÌ VERO NON CI SARÀ MAI PIÙ UNA TINA CIPOLLARI”, “Cara @francescafagnan non finirò mai di ringraziarti per aver portato Tina a #Belve perché è decisamente l’intervista per eccellenza”, “uno dei momenti più divertenti di belve è stata Tina Cipollari con il crampo alla gamba che interrompe l’intervista per camminare in tutto lo studio”. In effetti, Tina Cipollari ha dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più autentiche e irriverenti della televisione italiana.