ITALIA – Grandinata recordo: autostrada bloccata e disagi

Una violenta ondata di maltempo ha investito diverse regioni italiane, causando significativi problemi alla circolazione stradale. Domenica 27 aprile, poco dopo le 15, una forte grandinata ha trasformato le strade in veri e propri tappeti bianchi, creando criticità per gli automobilisti. L’allerta meteo gialla, proclamata dalla Protezione Civile, è stata in vigore dalle 14 alle 21, segnalando anche potenziali rischi idrogeologici e mettendo in allerta la popolazione locale. Le autorità hanno esortato i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali per evitare incidenti e danni.





Le aree centrali e occidentali del Paese sono state le più colpite, con la grandine che ha paralizzato il traffico automobilistico. Diverse regioni hanno registrato intense precipitazioni e allagamenti, mettendo a dura prova la viabilità. La Protezione Civile ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteo, in continuo cambiamento, per garantire la sicurezza di tutti.

Particolarmente colpita è stata la Sardegna, con la statale 131 nei pressi di Macomer che si è trasformata in un manto bianco in pochi minuti. Gli automobilisti si sono trovati di fronte a una visibilità ridotta e un elevato rischio di incidenti. Questa situazione ha richiesto un intervento tempestivo delle squadre di emergenza per garantire la sicurezza stradale.

L’allerta meteo ha coinvolto anche regioni come l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. In queste aree, le precipitazioni e i venti si sono intensificati, costringendo le autorità locali a implementare misure di sicurezza per tutelare la popolazione. Le zone rurali hanno affrontato ulteriori disagi, con l’intervento necessario delle forze di emergenza per gestire la situazione.

La Protezione Civile ha continuato a monitorare attentamente le condizioni atmosferiche, invitando tutti a rimanere aggiornati sugli sviluppi meteo per evitare rischi. Nonostante le difficoltà, l’efficacia delle misure di allerta ha contribuito a ridurre i danni e garantire una maggiore sicurezza durante questo evento meteorologico estremo.