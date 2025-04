A distanza di circa tre settimane dalla clamorosa rottura avvenuta durante la finale del Grande Fratello, Shaila Gatta sembra aver definitivamente voltato pagina. La fine della relazione con Lorenzo Spolverato, maturata in diretta sotto gli occhi di milioni di spettatori, aveva lasciato tutti senza parole. In un primo momento, le accuse di Shaila nei confronti del modello erano state particolarmente dure, ma con il passare dei giorni il clima tra i due si sarebbe addolcito.

Dopo numerosi tentativi di contatto, una lunga videochiamata di circa quattro ore avrebbe permesso a entrambi di chiarirsi, scambiandosi scuse sincere e ponendo fine al loro rapporto in maniera civile. Nonostante l’apparente serenità ritrovata, Lorenzo Spolverato sembrerebbe non aver ancora smesso di sperare in un riavvicinamento.

Tuttavia, Shaila avrebbe scelto di chiudere definitivamente, rifiutando ogni incontro di persona. Una decisione che ha lasciato interdetti i fan degli “Shailenzo”, i quali ricordano bene le dichiarazioni d’amore che la ballerina aveva rivolto a Lorenzo durante i mesi passati nella Casa. Tale distanza improvvisa ha acceso la curiosità dei sostenitori, spingendoli a cercare segnali di un possibile cambiamento nella vita sentimentale della Gatta.

Negli ultimi giorni, infatti, si è fatto strada il sospetto che Shaila Gatta possa essersi riavvicinata a Salvatore Monaco, ex flirt di qualche mese fa. Prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello, l’ex velina aveva frequentato brevemente il calciatore del Catania, un legame di cui aveva parlato spesso e con affetto durante la sua permanenza nel reality. All’epoca, era stata proprio Shaila a decidere di interrompere la conoscenza per vivere l’esperienza televisiva da single, ma gli strascichi emotivi sembrano non essersi mai completamente dissolti.

Ad alimentare queste voci ci sarebbero alcuni dettagli non sfuggiti ai fan più attenti: pare che Shaila sia tornata a indossare il ciondolo regalatole da Salvatore, un oggetto già al centro di discussioni accese con Lorenzo dentro la Casa. Inoltre, le storie Instagram dei due protagonisti avrebbero mostrato segnali sottili ma significativi: frasi enigmatiche da parte di lui e l’apparizione ricorrente di un cuore azzurro nei rispettivi post. Elementi che, pur non rappresentando prove concrete, hanno infiammato le fantasie del pubblico.

Per ora, né Shaila Gatta né Salvatore Monaco hanno confermato o smentito l’ipotesi di un ritorno di fiamma. Anche Lorenzo Spolverato ha preferito mantenere un profilo basso, limitandosi a dichiarare la sua intenzione di concentrarsi su sé stesso e archiviare definitivamente il “capitolo Shaila”. Resta quindi il mistero sulle reali dinamiche che stanno animando il cuore dell’ex velina, mentre i fan attendono con ansia nuovi sviluppi.