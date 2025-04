A quasi un mese dalla fine del Grande Fratello, i riflettori su Lorenzo Spolverato sono ancora accesi. Il fotomodello milanese non ha vinto l’ultima edizione del reality, ma si è imposto come uno dei protagonisti assoluti. In queste settimane, il suo nome è tornato alla ribalta per la fine della relazione con Shaila Gatta e per alcuni presunti flirt, che lui ha però smentito categoricamente. Ma il vero interesse ora si concentra sul suo futuro professionale.

Lorenzo non ha mai nascosto l’ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo. È arrivato al Grande Fratello dopo aver frequentato corsi di recitazione e doppiaggio e la sua esperienza nella Casa non è passata inosservata. Ora, secondo indiscrezioni, per lui si starebbe aprendo una nuova strada a Mediaset.

“Una cosa tutta per lui”. Per Lorenzo è più che svolta dopo il Grande Fratello: indiscrezioni su Mediaset

A lanciare la notizia è stata un’esperta di gossip sui social: “Nei corridoi Mediaset si mormora spesso il nome di Lorenzo Spolverato, protagonista di un nuovo progetto televisivo, cucito su misura per lui. Si preannuncia una stagione ricca di successi per l’ex gieffino”.

Conferme sono arrivate anche dal giornalista Amedeo Venza: “Lorenzo è tra i più richiesti ovunque! E mi sa che lo vedremo presto anche dietro le consolle”.

Già subito dopo la fine del reality si era parlato di un possibile ruolo da inviato a Le Iene, ma ora si tratterebbe di qualcosa di diverso: un programma pensato interamente attorno alla sua figura. Anche Alfonso Signorini, in una recente intervista, ha riconosciuto il suo potenziale.

“Lorenzo ha dato molto al programma – ha dichiarato il presentatore – forse era il più talentuoso. Se ben guidato, nel mondo dello spettacolo può fare l’inviato, il conduttore, l’attore. Non ho apprezzato il suo modo un po’ impostato di porsi, sembrava un attore dell’Actors Studio che sceglie ogni volta quale versione mostrare”.

Spolverato ha un curriculum eclettico: ha lavorato come cameriere, sommelier, bodyguard e animatore nei villaggi turistici. Tra il 2021 e il 2023 ha frequentato ,come detto, un’accademia di recitazione e doppiaggio, ha partecipato a spot pubblicitari, produzioni teatrali e cinematografiche. Parla bene inglese, sa cantare ed è un grande sportivo, come conferma il suo fisico atletico.