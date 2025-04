Nella puntata di “Amici” andata in onda sabato 26 aprile, il clima si è fatto rovente a causa di un acceso scontro tra due volti storici del programma: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il diverbio è nato dopo l’esibizione del ballerino Francesco Fasano, sulla quale la Celentano ha espresso un parere inizialmente positivo, riconoscendo dei miglioramenti. Tuttavia, la maestra ha poi sottolineato un limite: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi”, ha dichiarato, scatenando immediatamente la replica di Emanuel Lo.

Il coreografo, infatti, ha contestato il giudizio della collega con parole decise: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Da lì, in pochi istanti, la discussione è degenerata. Alessandra Celentano, piccata dalla contraddizione, ha reagito con durezza: “Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare”, ha attaccato senza mezzi termini. Emanuel Lo non è rimasto in silenzio e ha risposto a tono: “Tu puoi parlare solo di tecnica, l’arte non sai cosa sia. Posso dirti una cosa? Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega”.

La situazione si è ulteriormente infiammata quando la Celentano ha contraccambiato l’accusa: “Tu ignori quello che dici”, ha ribattuto con fermezza. Emanuel Lo ha cercato di rafforzare la propria posizione, ricordando il suo background: “Io ho studiato danza classica dai sei anni all’età adulta. So quello che dico”, ha affermato con convinzione. Ma la Celentano non si è lasciata convincere e ha rincarato la dose: “Non sai quello che dici, evidentemente l’hai studiata male”. A quel punto, il compagno di Giorgia ha perso la pazienza: “Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico. Ho studiato, mi sono fatto il c***”.

La tensione non si è placata neanche dopo queste dichiarazioni. Alessandra Celentano ha proseguito nel mettere in dubbio la preparazione del collega: “Non vedo tutta questa competenza”, ha commentato con tono sarcastico. Emanuel Lo ha quindi ribadito con forza il suo pensiero: “Il mio pensiero è che la danza non è matematica ma è arte. Questa è una mancanza di rispetto, non ti sei informata sul collega che hai davanti”, tentando di chiudere il confronto. A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi per stemperare gli animi, spiegando: “Chi vede per la prima volta Amici può pensare che queste discussioni tra voi siano artefatte e invece. Amadeus dopo la prima puntata mi ha detto: ‘Non pensavo che la Celentano fosse così’. Ma è così, lei dal nulla può esplodere”.

Il botta e risposta tra i due insegnanti ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, confermando ancora una volta quanto il programma riesca a far emergere non solo il talento dei ragazzi ma anche il carattere forte e a volte inconciliabile dei suoi protagonisti.