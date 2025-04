Un intoppo tecnico ha segnato l’edizione del TgLa7 di venerdì 25 aprile, condotta da Enrico Mentana. Nel corso della trasmissione, un servizio sulle celebrazioni per la Festa della Liberazione è stato trasmesso senza audio, lasciando le immagini delle manifestazioni prive del commento giornalistico previsto. Il direttore, che aveva appena richiamato la “sobrietà” richiesta dal Governo per i cinque giorni di lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, si è trovato a fronteggiare un silenzio prolungato in diretta.

Dopo alcuni istanti di evidente tensione, con Mentana che scrutava la regia con aria contrariata, il conduttore ha preso la parola con il suo consueto piglio: “Scusate, ma c’è chi da un altro punto di vista non è sobrio in regia. Mancava una pista audio per gli amanti delle questioni tecniche. Mancava la pista audio col commento del giornalista”. La battuta, un’ironica stoccata che riprendeva il tema della sobrietà, ha sdrammatizzato l’incidente, pur non nascondendo il fastidio del momento. Ma sui social non sono mancate le polemiche.

“Chiedo scusa ma…”. Imprevisto durante il telegiornale, Enrico Mentana si ferma e riprende la regia

Ripresa la scaletta, Mentana ha chiuso la questione con chiarezza: “È evidente che c’è stato un problema tecnico del quale mi scuso”. L’episodio, gestito con la proverbiale prontezza del direttore, si aggiunge alla lista di imprevisti che hanno reso memorabili le edizioni del TgLa7, spesso affrontati con un mix di professionalità e sarcasmo.

L’incidente ha acceso i social. “Chissà cosa avrà detto Chicco alla regia dopo?”, si domanda un utente, facendo riferimento alle sfuriate che hanno reso famoso il direttore del Tg di La 7. Altri scherzano: “Il tg più imprevedibile d’Italia!”. Non mancano, però, critiche al tono di Mentana: “Ad ogni modo l’educazione sì dovrebbe mantenere sempre, in tv specialmente! Talvolta il dottor Mentana dimentica questo dettaglio….”, commenta qualcuno, sottolineando la durezza della reprimenda ai tecnici.

"Scusate ma c'è chi non è sobrio in regia" #TgLa7 pic.twitter.com/0y51W47w4a — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 25, 2025

L’episodio evidenzia la complessità di una diretta televisiva, dove anche un telegiornale rodato come quello di La7 può incappare in errori tecnici. Nonostante il contrattempo, la regia ha saputo poi rimediare all’errore.