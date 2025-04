Importante notizia su Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore ritornato agli onori della cronaca nelle ultime settimane per la sua ex relazione con Manila Nazzaro. Quest’ultima è nel programma The Couple e a distanza si sono attaccati, ma ora lui ha deciso di svoltare a livello personale.

Stavolta non c’entra proprio niente Manila, infatti Lorenzo Amoruso si è concentrato su se stesso e ha preso una decisione importantissima che gli cambierà certamente la vita. Lui ha voluto mostrare tutto ai suoi follower di Instagram attraverso delle foto decisamente inequivocabili.

Lorenzo Amoruso, decisione importante: cosa ha fatto nelle scorse ore

Come è stato possibile vedere nelle sue immagini social, Lorenzo Amoruso ha assunto una decisione molto rilevante e che ha riguardato la sua sfera intima. Ha infatti fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, con la quale sta insieme dalla fine del 2023, anche se l’annuncio ufficiale del fidanzamento era avvenuto a San Valentino 2024.

Amoruso ha chiesto di essere sposato alla modella Afarin Mirzaei, che ha 33 anni, mentre lui di anni ne ha 53. Dopo la cena in un ristorante chic, lui ha regalato uno spettacolare anello alla sua futura moglie. E ha scritto: “Sperando in un sì“. Pronta la risposta della donna: “Ho detto sì. Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita“.

La modella iraniana ha concluso così il suo messaggio social: “In mezzo a mille sogni, tu sei sempre stato il mio preferito. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderato: una vita insieme a te. Sì, mille volte sì“. Chissà l’ex Manila Nazzaro come la prenderà, se verrà messa al corrente di questa novità durante la sua avventura a The Couple.