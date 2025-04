Non accenna a placarsi lo scontro a distanza tra Manila Nazzaro e l’ex compagno Lorenzo Amoruso. La concorrente di The Couple ha replicato all’ex calciatore durante la diretta del programma di Ilary Blasi, alimentando ulteriori polemiche. E lui ha in qualche modo risposto sui social anche se in maniera indiretta.

Manila Nazzaro, parlando di Lorenzo Amoruso a The Couple, ha detto: “Sono stata una grande signora nel non raccontare il perché ho allontanato me e i miei figli da quella persona”, ha detto con tono deciso, riferendosi a comportamenti che a suo dire non erano “corretti in quella casa”. La conduttrice ha poi voluto ringraziare pubblicamente Stefano Oradei, definendolo come la persona che ha salvato lei e la sua famiglia.

The Couple, Lorenzo Amoruso replica a Manila Nazzaro: la guerra continua

Anche se il destinatario del messaggio social di Lorenzo Amoruso non è stato reso noto dal diretto interessato, in tanti hanno associato quel commento apparso su Instagram alla vicenda che riguarda Manila Nazzaro. Fuori e dentro The Couple la guerra tra gli ex sembra destinata a non finire a breve.

Amoruso ha citato Giovanni Falcone e ha scritto su Instagram: “Pensiero del giorno. Quando capiranno di non poterti né superare né eguagliare proveranno a sporcarti“. Difficile sapere con certezza se ce l’avesse davvero con Manila, ma per una buona parte del pubblico sarebbe veramente così.

Non resta che aspettare la prossima puntata di The Couple per capire se Manila ribatterà ancora ad Amoruso oppure se preferirà allentare la tensione.