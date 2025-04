Nel primo appuntamento del nuovo reality The Couple, Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei si sono trovati al centro di un acceso confronto mediatico che ha immediatamente riacceso le tensioni con il passato. Durante un gioco basato su domande riguardanti la loro storia d’amore, una data in particolare – quella della loro prima volta – ha sollevato dubbi e sospetti. Quel dettaglio temporale, apparentemente innocuo, ha spinto l’ex compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, a esporsi pubblicamente con dure accuse.

L’ex calciatore non ha perso tempo e, subito dopo la messa in onda della puntata, ha condiviso una storia su Instagram dal tono velenoso: “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e”. Ha poi rincarato la dose, diffondendo un video di Biagio D’Anelli che metteva in discussione la veridicità del racconto di Manila e Stefano. “Una bugia dopo l’altra”, afferma D’Anelli, accusando la coppia di aver raccontato versioni contraddittorie rispetto alle tempistiche della loro relazione. Il video punta il dito contro alcune dichiarazioni passate di Nazzaro, in particolare una frase riportata da Verissimo in cui la showgirl affermava: “Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo”. Ma secondo quanto emerso nel reality, i due si sarebbero già scambiati un “ti amo” a gennaio.

The Couple, l’attacco di Manila Nazzaro all’ex Lorenzo Amoruso

La risposta di Manila Nazzaro non si è fatta attendere. In diretta, il 14 aprile, l’ex Miss Italia ha replicato con fermezza alle accuse dell’ex compagno, mostrando poca preoccupazione per la risonanza mediatica della vicenda. “Io lo immaginavo che sarebbero usciti questi titoli”, ha dichiarato, “Chi vive nella menzogna… i conti vengono a galla”. Ma è stato il seguito del suo intervento a lasciare il segno. Manila ha sottolineato come, per lungo tempo, abbia scelto il silenzio per proteggere se stessa e i suoi figli. “Sono stata una grande signora nel non raccontare il perché ho allontanato me e i miei figli da quella persona”, ha detto con tono deciso, riferendosi a comportamenti che a suo dire non erano “corretti in quella casa”.

La conduttrice ha poi voluto ringraziare pubblicamente Stefano Oradei, definendolo come la persona che ha salvato lei e la sua famiglia. Manila ha parlato anche del lungo periodo di attacchi subiti sui social, dove era stata etichettata come la traditrice. “La sottoscritta è stata sottoposta a un anno di sh*tstorm”, ha ricordato, aggiungendo: “Sono stata veramente una signora fino all’ultimo e continuo ad esserlo”. Ha chiuso la questione lasciando intendere di avere molto di più da dire, ma di preferire ancora una volta il silenzio: “Tutto quello che ho fatto è stato per difendere me, i miei figli, i miei genitori e i miei amici”.

Ma Lorenzo Amoruso non ha intenzione di restare in disparte. In una dichiarazione personale, ha ribadito il suo punto di vista: “Dopo più di due anni di insulti televisivi e sui social, bugie, menzogne e ricami particolari sulla mia persona, è venuta fuori la verità”. Per lui, le recenti rivelazioni avvalorano le sue precedenti affermazioni e mettono in dubbio la versione sostenuta da Nazzaro fino a oggi.

“parla di me o di lui esattamente”

MANILA NAZZARO ANCHE OGGI HA SERVITO GRAZIE #TheCouple pic.twitter.com/ROuBu4RXVH — sara (@nvcleare) April 14, 2025

La vicenda continua a dividere il pubblico, alimentando un dibattito che va oltre il gossip e tocca dinamiche più profonde, tra verità non dette, silenzi strategici e il difficile confine tra vita privata e spettacolo. In attesa delle prossime puntate di The Couple, quel che è certo è che la resa dei conti tra i protagonisti è tutt’altro che conclusa.