Nella serata di lunedì 14 aprile c’è stata la seconda puntata di The Couple. Ilary Blasi l’ha ovviamente condotta col supporto degli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Non ci sono state eliminazioni, quindi tutti restano ancora in lizza per il montepremi da un milione di euro, ma una coppia si è portata a casa una vittoria.

Dopo aver affrontato alcune prove, la coppia di concorrenti in questione ha sconfitto tutti ed è riuscita a vincere la seconda puntata di The Couple. Gioia enorme per loro e fortissima delusione per tutti gli altri, che hanno anche assistito a qualcosa che certamente li mette ora maggiormenter in difficoltà.

The Couple, chi ha vinto la seconda puntata: ecco la coppia vincitrice

Durante la prima prova di The Couple, a piazzarsi nelle prime tre posizioni sono stati rispettivamente Manila e Stefano (primi), Lucia e Irma (secondi), e Danilo e Fabrizio (terzi). Poi nelle successive gare hanno vinto le sorelle Boccoli, Manila e Stefano, Antonino ed Andrea e Laura e Giorgia. Poi c’è stato l’annuncio più importante.

Al termine di tutte le prove Ilary ha rivelato che a trionfare nella seconda puntata sono state Brigitta e Benedicta, ovvero le due sorelle Boccoli. Hanno avuto subito l’opportunità di sottrarre due chiavi alle coppie avversarie e sono anche risultate immuni alle nomination. Una chiave è stata persa da Antonino ed Andrea, mentre un’altra dalla coppia dei fratelli Mileto. Le vincitrici della serata hanno a disposizione un totale di 4 chiavi.

Grande felicità per le sorelle Boccoli, che possono godersi questo successo e trascorrere una settimana all’insegna dell’assoluta tranquillità.