Nella serata di lunedì 14 aprile ci sarà la seconda puntata in diretta di The Couple. Ilary Blasi spera di poter avere maggiore consenso in termini di ascolti tv. E dovrà probabilmente concentrarsi anche su Antonino Spinalbese, infatti il concorrente non sta vivendo proprio ore esaltanti.

Chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 di The Couple si è accorto che Antonino Spinalbese sta facendo qualcosa di specifico da oltre un giorno. C’è un’ipotesi alla base di questo suo atteggiamento, ma se n’è pure un’altra che non farebbe proprio piacere all’ex di Belen Rodriguez.

Leggi anche: “Oddio, ma cosa fa?”. The Couple, choc a tavola: Antonino sconvolto. E anche chi guarda la diretta





The Couple, polemiche per le continue richieste ad Antonino Spinalbese

In molti stanno gradendo la grande educazione di Antonino Spinalbese, che sta rispettando gli altri concorrenti di The Couple esaudendo anche particolari desideri. Ma per il pubblico si starebbe andando oltre, infatti le richieste al giovane starebbero diventando troppo esagerate, anche perché lui è un partecipante al gioco proprio come tutti gli altri.

Un utente su X ha scritto a proposito di Spinalbese: “Comunque Antonino sta facendo pieghe e tagli da ieri pomeriggio. Adesso, ok fa il parrucchiere, ma lì dentro è un concorrente come gli altri. A meno che non sia una sua strategia per non farsi nominare, forse dovrebbero smetterla di chiedergli acconciature“.