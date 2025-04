Si avvia alla conclusione la prima settimana di convivenza per le otto coppie protagoniste di The Couple – Una Vittoria per Due. I primi giorni sono trascorsi tutto sommato serenamente, ma le prime tensioni iniziano già a farsi sentire, anche se per ora restano sotto traccia. Tra i malumori emersi, c’è quello di Lauda Maddaloni, che si è lamentata con Brigitta Boccoli dei rumori notturni provenienti dalla stanza di Jasmine e Pierangelo: “Non riesco a dormire, fanno troppo baccano”, avrebbe confidato.

Anche a tavola non mancano le differenze. Durante la cena di ieri – una serata speciale in cui è stata servita la pizza – Antonino Spinalbese è rimasto letteralmente sconvolto da una scena inaspettata. Girandosi verso il fondo del tavolo, ha notato Pierangelo intento a… condire la pizza con la maionese. Sì, proprio così.

“Oddio, ma cosa fa?”. The Couple, choc a tavola: Antonino sconvolto. E anche chi guarda la diretta

Gli occhi di Antonino, dicono i presenti, sono “quasi usciti dalle orbite”. È rimasto immobile, con la pizza in mano, visibilmente colpito da quell’abbinamento quantomeno insolito. Il resto della tavolata sembra non essersi accorto di nulla, ma il pubblico a casa – si sa – ha l’occhio lungo. Un utente su X (ex Twitter) è riuscito a catturare la scena con uno screenshot, rilanciando il momento con un commento ironico: “La faccia di Antonino mentre guarda Pierangelo mettere la maionese sulla pizza è da Oscar”.

Pierangelo, peraltro, non si è limitato a un filo: in mano aveva direttamente il barattolo intero. Un sacrilegio per i puristi della pizza. Troppo da digerire, anche per Antonino, che in questi primi giorni dentro la casa si è già distinto per un comportamento sopra le righe. Ha infatti collezionato ben tre richiami da parte del Grande Fratello. Il primo, per essere salito con i piedi sul piano cottura, coinvolgendo anche Brigitta Boccoli e invitando gli altri a fare lo stesso; il secondo, per uno scherzo considerato potenzialmente pericoloso, in cui aveva legato un cordone alla porta del bagno. E infine, per aver annunciato di voler indossare una gonna… senza biancheria intima.

La faccia di Antonino mentre guarda Pierangelo mettere la maionese vicino alla pizza. #TheCouple pic.twitter.com/Wq55Yutwkq — trashtvstellare (@tvstellare) April 11, 2025

Pierangelo, dal canto suo, non è certo passato inosservato: il suo carattere estroverso lo ha già reso uno dei volti più commentati sui social. Vedremo nelle prossime puntate come si evolveranno queste dinamiche. Una cosa è certa: nella casa di The Couple, la convivenza promette scintille.