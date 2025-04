La tensione inizia a salire all’interno della Casa di The Couple – una vittoria per due, il nuovo reality show che mette alla prova le dinamiche tra coppie forzate alla convivenza. Dopo l’entusiasmo iniziale e qualche momento di leggerezza, i primi screzi e malumori cominciano a emergere, portando alla luce le inevitabili difficoltà legate alla convivenza tra personalità e generazioni diverse.

Protagonista di una delle prime frizioni è Laura Maddaloni, che durante la consueta routine di skincare del mattino si è lasciata andare a un sincero sfogo con Brigitta Boccoli. Il bersaglio delle sue critiche? Jasmine Carrisi e Pierangelo, la coppia più giovane del gruppo. Secondo Laura, i due sarebbero troppo esuberanti e frenetici, al punto da rendere difficile per lei tenere il passo. “È pericoloso stare in mezzo a loro… Sono veramente troppo veloci…”, ha confessato, lasciando intendere come la differenza d’età si faccia sentire non solo nel ritmo delle giornate, ma anche nel modo in cui viene vissuta la convivenza stessa.

Leggi anche: “Scusa, ma chi sei?”. Imprevisto a The Voice, la telefonata risuona nello studio e Antonella resta di sasso





“Guarda io quei due…”. The Couple, Laura Maddaloni già al limite con Jasmine Carrisi e Pierangelo

Brigitta, dal canto suo, ha confermato di aver notato certi eccessi, definendoli “un po’ troppo”. Il confronto ha preso poi una piega più personale quando Laura ha raccontato di essere stata svegliata durante la notte dalle voci provenienti dalla stanza accanto, proprio quella occupata da Jasmine e Pierangelo. “Lei parlava e io, per educazione, non ho detto niente, ma sai com’è…”, ha aggiunto, facendo intuire che la pazienza potrebbe non durare a lungo. Il tono delle lamentele, velato ma deciso, lascia presagire che la convivenza con i due giovani non sarà affatto semplice.

Nel frattempo, la figura di Laura Maddaloni si sta imponendo come una delle più discusse di questa prima fase del programma. Non solo per le lamentele sulle abitudini altrui, ma anche per essere stata oggetto di critiche da parte di Elena Barolo, altra concorrente della Casa, che non ha esitato a prendere le distanze dalla sua coinquilina. Un doppio fronte che rischia di trasformare la Maddaloni in un personaggio centrale tanto per la sua franchezza quanto per la sua capacità di suscitare reazioni contrastanti.

Con il passare dei giorni, le dinamiche interne sembrano destinate a complicarsi ulteriormente. Le differenze di stile, età e personalità stanno lentamente ridefinendo gli equilibri della Casa, creando alleanze e rivalità che promettono di accendere il reality. Se i primi giorni sono stati solo un assaggio, quello che verrà potrebbe rivelarsi ben più esplosivo.