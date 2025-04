La finale di The Voice Senior 2025 continua a regalare emozioni forti e momenti indimenticabili, tenendo incollato il pubblico a casa e quello presente in studio. Dopo un inizio scoppiettante, si è entrati nel vivo della competizione con la seconda tornata di esibizioni, che ha visto alternarsi sul palco alcuni dei concorrenti più amati e sorprendenti dell’edizione. Il primo a esibirsi è Danilo Grimieri De Ioanni, ex militare sessantenne del team di Arisa, che ha aperto la serie con grinta e passione. Ma a lasciare il segno è stata soprattutto Patrizia Conte, considerata una delle voci più belle dell’intera storia del programma.

Appartenente alla squadra di Gigi D’Alessio, Patrizia ha dichiarato di voler “lasciare un piccolo segno musicalmente parlando”, e ci è riuscita interpretando con profondità “Oggi sono io”, nella versione di Mina. La sua esibizione ha commosso pubblico e giuria, spingendo il suo coach a dichiarare: “Patrizia sei forte, per me, anche se stasera stai male, sei comunque The Voice”.





Non è mancato uno spazio speciale per Loredana Bertè, protagonista di un montaggio che ha mostrato un lato più tenero e “materno” della cantante, subito bilanciato da una carrellata dei suoi momenti più esplosivi e rock, come a ricordare che il suo spirito ribelle resta intatto. Dopo la pubblicità, Alessandro Acciaro del team Clementino ha riportato tutti all’intensità con la sua interpretazione di “Via del Campo”, seguita dalla potente performance di Loredana Maiuri, del team Bertè, che ha scelto “Total Eclipse of the Heart”. La sua coach, visibilmente emozionata, le ha detto: “Hai ribaltato tutto, si sono scatenati tutti qua!”, confermando la forza scenica e vocale della concorrente.

A portare un momento di commozione è stato Luigi Fontana, figlio del celebre Jimmy Fontana, che ha scelto di omaggiare Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”. La sua performance ha colpito Loredana Bertè, che lo ha ringraziato con parole semplici ma sentite: “Grazie per questo omaggio a questo piccolo capolavoro di canzone”. Nel mentre, la conduzione di Antonella Clerici continua a dimostrarsi impeccabile, tanto da essere celebrata dallo stesso Gigi D’Alessio che, notando una corona alle sue spalle nella scenografia, le ha detto: “Guarda, ora sei al posto giusto perché dietro di te si vede una corona, e tu sei una regina!”. Una battuta accolta con il sorriso dalla Clerici, ma che ha anche scatenato l’ironia di Clementino, che ha chiesto al collega: “Ma suoni il violino tu?”

La gara è poi proseguita con Maura, che ha scelto ancora una volta di interpretare un brano di Edith Piaf: questa volta ha emozionato tutti con “La vie en rose”, confermando la sua coerenza artistica. È toccato poi a Luca Virago del team D’Alessio con “Cambiare” di Alex Baroni, un pezzo non facile ma che ha saputo affrontare con grande controllo ed espressività. A chiudere il secondo giro di performance è stato Paolo Pietroletti, allievo di Loredana Bertè, che ha completato la rosa delle esibizioni con una prova intensa.

Ma il vero colpo di scena della serata è arrivato al rientro dalla pubblicità, quando una telefonata misteriosa ha catturato l’attenzione di tutti. “Buonasera, sono anch’io un senior. Un saluto ai quattro moschettieri della musica, una carezza speciale alla mia Loredana Bertè e alla signora Clerici che si muove con agilità tra pentole e musica”, ha detto la voce al telefono, scatenando immediatamente la curiosità dello studio. Il mistero è durato poco, perché il mittente si è rivelato essere Renato Zero, inconfondibile nella voce e nello stile. Un’apparizione telefonica inaspettata, che ha fatto esplodere l’entusiasmo del pubblico e degli artisti presenti.

La finale di The Voice Senior 2025 si è quindi confermata un evento capace di mescolare talento, emozione e spettacolo, con sorprese degne di una grande serata televisiva. E il meglio, forse, deve ancora arrivare.