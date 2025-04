Quando Ignazio Boschetto, il celebre tenore de Il Volo, ha incontrato Michele Bertolini, non immaginava certo che quella conoscenza potesse trasformarsi in una delle storie d’amore più seguite dai fan del gruppo musicale. I due si sono conosciuti per caso, lontano dai riflettori, in un contesto del tutto informale. Complici amici comuni e una passione condivisa per la musica e i viaggi, la loro relazione ha preso forma lentamente ma con una solidità crescente. Da quel momento, Ignazio e Michele non si sono più lasciati e oggi, dopo oltre due anni insieme, si preparano a diventare genitori per la prima volta.

La coppia ha sempre mantenuto un profilo piuttosto discreto, ma non ha mai rinunciato a condividere con i propri follower i momenti più significativi della loro vita. Proprio attraverso i social, Ignazio e Michele avevano annunciato con grande gioia la gravidanza, svelando che sarebbero presto diventati mamma e papà di una bambina. Il nome era già stato scelto: Bianca. Con grande entusiasmo, la notizia aveva commosso i fan, che si erano riversati sotto i post con centinaia di messaggi di affetto e congratulazioni.





Ignazio Boschetto la moglie aspettano un maschietto

Tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo sviluppo ha scosso con tenerezza questa dolce attesa. Con un sorriso sincero e lo spirito ironico che lo contraddistingue, Ignazio ha pubblicato un video sul suo profilo per raccontare un colpo di scena inaspettato: il loro primogenito non sarà una femmina. “Allora l’altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina”, ha spiegato Boschetto davanti alla telecamera, “però poi abbiamo avuto la morfologica e dalla morfologica è uscito che è maschio e si chiamerà Gabriele!“.

Il tenore ha raccontato l’episodio con leggerezza, senza nascondere lo stupore e la gioia per questa rivelazione. Una visita medica di routine, l’ecografia morfologica, ha infatti smentito quanto creduto fino a quel momento. I futuri genitori, che già avevano iniziato a immaginare la piccola Bianca, si sono ritrovati a dover cambiare rotta, ma senza alcuna delusione. Anzi, il nome del bambino, Gabriele, è stato scelto immediatamente, segno che il sentimento resta invariato, qualunque sia il sesso del nascituro.

I fan, travolti da questa notizia, hanno reagito con entusiasmo e affetto, lasciando messaggi di felicità per Ignazio e Michele. L’annuncio ha confermato una volta di più il legame profondo che unisce la coppia, capace di affrontare ogni sorpresa con il sorriso e tanta complicità. Ora il conto alla rovescia per l’arrivo di Gabriele è iniziato, e il pubblico di Il Volo è pronto a seguire ogni passo di questa nuova avventura familiare.