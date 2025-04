““Come mai Kate Middleton non è andata con il marito al funerale di papa Francesco a Roma?”. Mentre si celebrano i funerali del pontefice, sui social è scoppiato un vero e proprio caso dovuto all’assenza della Principessa del Galles. A rappresentare la Corona britannica alle esequie c’è oggi il solo principe William. Il primogenito di Re Carlo è arrivato poco fa sul sagrato di piazza San Pietro. Presente anche il primo ministro britannico Keir Starmer. Tra i reali giunti per la cerimonia anche Felipe VI e la sua consorte, Letizia di Spagna. Ma non Kate.

In realtà si sapeva già che William avrebbe viaggiato da solo, ma molti hanno scoperto dell’assenza di Kate Middleton soltanto seguendo la diretta delle esequie. Sui social in tanti si sono chiesti il motivo della sua mancata presenza, e sono subito circolate le ipotesi più disparate. “È di nuovo malata e non lo dice a nessuno, oppure non si rende conto dell’importanza del suo ruolo. In entrambi i casi, non è una bella figura”, scrive un utente su X in maniera piuttosto spietata.

Un altro cittadino britannico indignato polemizza: “I figli non sono una scusa. Hanno uno stuolo di tate e infermiere. La responsabilità è responsabilità. Dopo la morte della Regina Elisabetta, queste persone stanno diventando sempre più irrilevanti. È patetico”. E ancora: “La Principessa del Galles, futura Regina Consorte, ha delle responsabilità. Non può mancare”.

Ma in realtà non c’è alcuno scandalo, né una mancanza di rispetto istituzionale. Infatti è stato Re Carlo a volere che a rappresentarlo fosse il figlio maggiore, William, futuro capo della Chiesa Anglicana. La partecipazione del Principe del Galles ai funerali del Santo Padre ha anche un significato simbolico legato al suo futuro ruolo. Come riporta il sito DiLei, lo stesso accadde nel 2005: la Regina Elisabetta II non partecipò ai funerali di Papa Giovanni Paolo II, inviando al suo posto Carlo, allora Principe del Galles.

Inoltre, Kate Middleton non ha alcun obbligo morale di presenziare: non essendo cattolica, la sua assenza è perfettamente comprensibile e non è stata vista come un’offesa da nessuno. Quella della principessa del Galles non è l’unica “testa coronata” a non essere presente. Mary di Danimarca, ad esempio, ha dovuto presenziare da sola: suo marito, il Re Federico, è infatti impegnato in un viaggio di Stato in Giappone. Diversamente, Felipe e Letizia di Spagna e Charlene e Alberto di Monaco hanno scelto di partecipare insieme.