Il funerale di Papa Francesco ha visto una partecipazione solenne e rispettosa da parte delle principali figure istituzionali e mondane del panorama internazionale. La Santa Sede, in previsione dell’evento, aveva divulgato con largo anticipo un dress code rigoroso: abiti neri, sobrietà assoluta e gioielli ridotti al minimo. Indicazioni che, come ci si poteva aspettare, Melania Trump ha rispettato con grande attenzione, atterrando in Italia al fianco del marito Donald Trump, presente per rendere omaggio al pontefice scomparso.

Se da un lato il presidente americano ha scelto un classico completo blu scuro con cravatta tono su tono, un look che ha richiamato quello sobrio del principe William, Melania Trump ha interpretato l’atmosfera di lutto con un rigore stilistico che conferma la sua attenzione ai protocolli. Nella piazza gremita di San Pietro, la figura dell’ex First Lady si stagliava luminosa in un coat dress doppiopetto, dalla linea avvitata e dall’orlo ben sotto il ginocchio, un modello tanto discreto quanto impeccabile e a quanto pare firmato Dolce e Gabbana. La Stampa ha ricordato come Melania Trump sia stata la prima First Lady cattolica degli Stati Uniti dai tempi di Jacqueline Kennedy, e proprio a Jackie sembra ispirarsi il suo look, completato da un velo e da guanti di pizzo neri, in un perfetto equilibrio di sobrietà e ricercatezza.

Melania Trump, il look al funerale di papa Francesco

L’attenzione di Melania per i codici di abbigliamento non è però scesa a compromessi senza una personale reinterpretazione. Se tutto nel suo outfit sembrava aderire in modo quasi scolastico al protocollo vaticano, un piccolo gesto di ribellione si è intravisto nella scelta delle calzature. Abbandonare i tacchi vertiginosi, persino in una cerimonia tanto solenne, sarebbe stato un sacrificio troppo grande: ai suoi piedi, immancabili, i fedelissimi stiletti neri in vernice, simbolo del suo stile inconfondibile. Una scelta che sottolinea come, per Melania Trump, l’eleganza passi anche dalla coerenza con la propria immagine, capace di affrontare con passo deciso persino le insidiose lastre di San Pietro.

Un altro dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda l’assenza dei collant neri velati, considerati praticamente obbligatori in un contesto del genere e indossati da altre figure femminili di spicco come Brigitte Macron, Charlène di Monaco e Laura Mattarella. Anche in questo caso, Melania ha preferito seguire la sua personale visione di sobrietà, confermando quell’indipendenza che da sempre caratterizza la sua presenza pubblica. E poi, anziché indossare le perle, unico accessorio concesso, ha scelto un crocifisso. Che però è comunque consono e in linea con l’evento.

Melania Trump sempre elegante e composta #PapaFrancesco #funerali — Insanity Angel (@InsanityAngel1) April 26, 2025

In definitiva, la partecipazione di Melania Trump ai funerali di Papa Francesco ha saputo coniugare rispetto del protocollo e fedeltà a se stessa. Un equilibrio che, pur con minimi scarti rispetto all’ortodossia del dress code, ha dimostrato ancora una volta come la First Lady emerita riesca a interpretare anche i momenti più solenni con uno stile misurato, ma mai privo di carattere. E infatti sono diversi i tweet con cui gli utenti dimostrano apprezzamenti alla sua eleganza e classe. Anche in questa circostanza e anche a fronte di qualche piccolo strappo alle regole.