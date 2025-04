“Come regalo…”. Il compleanno di Melania Trump il giorno dei funerali di papa Francesco: la promessa del marito Donald

Sabato 26 aprile 2025, Roma ha accolto le più alte cariche mondiali per i funerali di Papa Francesco, una cerimonia solenne che ha visto tra i protagonisti anche Donald Trump e la moglie Melania. L’ex presidente degli Stati Uniti e la sua consorte hanno occupato un posto d’onore in prima fila, testimoniando l’importanza attribuita alla loro presenza. Alla destra di Trump si trovava il presidente della Finlandia, mentre alla sinistra il presidente estone, componendo così un quadro di leader europei e americani uniti in un momento storico di grande rilevanza.

Poco oltre sedevano figure di spicco come Re Felipe di Spagna e, più in là, il presidente francese Emmanuel Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. Non mancava nemmeno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presente anch’egli tra le prime file, anche se posizionato a una certa distanza da Trump. La disposizione dei leader, oggetto di attenzione da parte dei media, ha messo in risalto l’atmosfera diplomatica che circondava l’evento, carico di emozione e di significato politico.

Melania Trump, il compleanno il giorno dei funerali del papa

Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi della stampa internazionale: proprio il giorno delle esequie di Papa Francesco, Melania Trump compiva 55 anni. “Avrà un compleanno lavorativo”, ha dichiarato Donald Trump ai giornalisti poco prima di imbarcarsi sul volo presidenziale diretto a Roma, sottolineando come i suoi primi mesi alla Casa Bianca siano stati talmente intensi da non avergli lasciato il tempo di acquistare un regalo per la moglie. “Non ho avuto il tempo di comprare i regali, è stato piuttosto impegnativo”, ha ammesso, evidenziando il carico di impegni che ha dovuto affrontare tra questioni spinose come dazi commerciali, crisi in Ucraina, Iran e Gaza.

Trump ha però assicurato che, sebbene improvvisato, un gesto di affetto non sarebbe mancato. Ha annunciato che avrebbe portato Melania a cena direttamente sull’Air Force One, trasformando il volo di ritorno in un’occasione privata per festeggiare, anche se in modo inusuale, il compleanno della first lady. Durante la cerimonia funebre, Melania, fedele al protocollo, si è presentata in nero, con il viso parzialmente velato, simbolo di rispetto e lutto.

La partecipazione della coppia presidenziale americana ai funerali di Papa Francesco ha avuto quindi una duplice valenza: da un lato il tributo ufficiale al pontefice scomparso, dall’altro una parentesi personale che ha messo in luce il lato umano di una giornata carica di simbolismo e commozione. In un contesto tanto solenne, la dichiarazione di Trump sulla cena in volo ha regalato un momento di leggerezza, senza però distogliere l’attenzione dalla gravità dell’occasione.