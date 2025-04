Buone notizie per Stefania Orlando. Oggi, lunedì 28 aprile, la conduttrice ed ex gieffina ha sorpreso il pubblico di La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. È stata proprio lei a rivelare: “Se sono single? No, no. Al momento non mi definisco single”. E pensare che fino a poco tempo fa aveva una relazione con Marco Zechini, col quale aveva ritrovato serenità.

Tuttavia poi il rapporto era terminato, ma proprio da pochissimo tempo la situazione è cambiata nuovamente. La dichiarazione ha colto di sorpresa anche la padrona di casa, evidentemente all’oscuro di questa novità, tanto da esclamare: “Questa è una notizia…”. Poco dopo, Stefania ha chiarito che si tratta di una relazione nata da poco e, per il momento, preferisce definirla una semplice frequentazione.

Cosa ha rivelato Stefania Orlando a La Volta Buona

“Ho una frequentazione. Direi ‘lavori in corso’. Sono molto felice di aver incontrato questa persona. Stiamo vedendo come va”. La showgirl, che secondo quanto raccontato da Alfonso Signorini non fu trattata con particolare riguardo dai coinquilini nella casa più spiata d’Italia, ha sottolineato di voler vivere questa nuova fase con cautela, senza farsi troppe illusioni: “Voglio andare un po’ con i piedi di piombo. Non voglio illudermi e non voglio illudere, però questa è una fase della mia vita in cui sono molto felice”.

Le parole di Stefania sono state accolte con entusiasmo in studio, tra il sorriso sincero di Caterina Balivo e gli applausi calorosi del pubblico. Approfittando del momento, la conduttrice le ha chiesto se nel corso della sua carriera avesse mai avuto il timore che qualcuno si avvicinasse a lei soltanto per interesse o per ottenere visibilità. Stefania ha ammesso che, a volte, questo pensiero può sorgere, ma ha aggiunto di credere che con il tempo sia possibile capire le vere intenzioni di chi si ha accanto.

“Ogni tanto – ha chiarito Stefania – viene da pensare una cosa del genere. Io credo comunque che te ne accorgi se uno sta insieme a te per visibilità, anche se ci vuole del tempo”. Caterina Balivo ha poi incalzato Stefania chiedendole se l’uomo che sta frequentando sia un personaggio noto. Con assoluta sincerità, Stefania ha risposto: “Questo uomo non è famoso“. Chissà, magari tra non molto saranno loro stessi a uscire allo scoperto e si capirà chi è l’uomo che ha ridato il sorriso a Stefania…

