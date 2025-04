Lunedì ha debuttato ufficialmente The Couple, nuovo reality show pronto a tenere compagnia al pubblico con dinamiche infuocate e retroscena inaspettati. Fin dai primi istanti, la tensione non è mancata: tra lacrime, confessioni e qualche battibecco, i concorrenti hanno dato il via a un’avventura che promette scintille. Il programma ha subito fatto parlare di sé anche fuori dai confini del set, diventando argomento di discussione a Pomeriggio 5, dove Stefania Orlando ha commentato le prime scene mostrate.

La ex gieffina, oggi opinionista nel salotto di Myrta Merlino, ha reagito con sarcasmo e una buona dose di schiettezza ai momenti di fragilità di due partecipanti, Elena Barolo e Thais Wiggers. Entrambe, ancora all’inizio del percorso, si sono lasciate andare a un pianto liberatorio che però non ha convinto la Orlando. “Già piangono. Neanche sono entrate e già stanno piangendo. Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così”, ha dichiarato senza peli sulla lingua, aggiungendo: “Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera”.

Stefania Orlando, l’attacco a due concorrenti di The Couple

L’opinionista ha poi evidenziato la sproporzione tra il premio messo in palio da The Couple e quello ben più contenuto del Grande Fratello. “Al Grande Fratello sono 100mila euro quelli in palio, di cui la metà li devi dare giustamente in beneficenza. Qui un milione di euro… Più che piangere dovete ridere, ragazze”, ha aggiunto, sottolineando come la cifra in palio dovrebbe bastare a motivare i concorrenti a vivere l’esperienza con entusiasmo piuttosto che con malinconia.

Le parole di Stefania Orlando, come spesso accade quando si tratta di reality e dinamiche televisive, hanno diviso l’opinione pubblica. Molti telespettatori non hanno apprezzato il tono giudicante e tagliente della conduttrice, mentre altri hanno condiviso il suo pensiero, ritenendo eccessivo lasciarsi andare a crisi emotive prima ancora che le difficoltà del gioco si presentino realmente.

Nel frattempo, Stefania non ha mancato di esprimere la sua preferenza per una delle coppie in gara. Secondo lei, tra le più convincenti c’è quella composta dalla sua amica Manila Nazzaro e dal ballerino Stefano Oradei, che già dai primi momenti sembrano aver mostrato una sintonia che potrebbe rivelarsi vincente. Se il buongiorno si vede dal mattino, i riflettori resteranno accesi anche nelle prossime puntate, tra giudizi pungenti e dinamiche ancora tutte da esplorare.