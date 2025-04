Una vera e propria bufera si sta già abbattendo su The Couple. Il reality di Ilary Blasi è stato messo nel mirino e per i concorrenti si sta mettendo malissimo. I telespettatori si sono indispettiti non poco per quanto accaduto in questi primi giorni di convivenza nel programma di Canale 5.

Dunque, i concorrenti di The Couple non stanno ottenendo il consenso sperato in questi primi giorni di avventura. E sui social sono numerosi i commenti che si stanno diffondendo, visto che sono già stati notati dei comportamenti che stridono e che non fanno piacere al pubblico.

The Couple, bufera sui concorrenti: “Ma è una Rsa?”

Anche The Couple, come successo per 6 mesi col Grande Fratello, ha una diretta 24 ore su 24 del programma. Ma i telespettatori che si sono sintonizzati su Mediaset Extra sono rimasti molto delusi perché i protagonisti del reality show si sono rivelati troppo deludenti finora. Soprattutto perché sono soliti compiere un gesto che non ha soddisfatto nessuno.

Come scritto da diversi utenti su X, i concorrenti di The Couple andrebbero a dormire troppo presto la sera annoiando di fatto il pubblico. Questi i principali messaggi social: “Mah, una diretta H24 sprecata sui dormienti, perché?”, “Ma il cast di The Couple lo hanno selezionato in una Rsa? Alle 11 sono già a letto, divertentissimo eh?”, “Sarà un flop come La Talpa che ogni sera vai a vedere e vedi che si addormentano prestissimo”.

Mi son detta: be' guardo un po' la diretta per vedere se gossippano che la sera da sempre soddisfazioni e dinamiche…



Nulla, mezza casa dorme..

A 1: 31 💀 #thecouple — lulahope ♡ (@lulahope1) April 9, 2025

Quindi, il rischio è che le conseguenze su The Couple possano essere negative in termini di ascolti. Vedremo se Mediaset opterà per qualche decisione per rendere più interessante il reality.