Dopo la conclusione del Grande Fratello i riflettori si sono immediatamente spostati su The Couple, il nuovo reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi, tornata in tv dopo la sua ultima esperienza a L’Isola dei Famosi. Partito da pochi giorni, il programma sta già attirando l’attenzione del pubblico, conquistato da uno stile molto diverso rispetto al GF. Otto le coppie protagoniste di questo esperimento sociale e televisivo: tra loro le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e la giovanissima Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in coppia con il suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco.

Completano il cast le sorelle Irma e Lucia Testa, l’ex judoka Laura Maddaloni insieme alla ginnasta Giorgia Villa, i fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto, e infine Antonino Spinalbese, hairstylist noto anche per la sua storia con Belen Rodriguez, che gareggia in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista.

The Couple, Brigitta Boccoli parla del circo e gli animali

Ciò che ha colpito di più il pubblico nelle prime giornate è l’atmosfera completamente diversa rispetto a quella del Grande Fratello. I concorrenti di The Couple, infatti, si svegliano presto, rifanno subito i letti e tengono puliti gli spazi comuni. E non è solo una questione di ordine. Anche la regia del programma, secondo molti spettatori, sembra avere un approccio meno rigido. Al contrario di quanto accadeva al Grande Fratello, dove molte conversazioni venivano interrotte o censurate, The Couple sembra dare maggiore spazio ai pensieri e alle opinioni dei concorrenti.

Un esempio è emerso in queste ore. Durante una conversazione tra coinquilini, Brigitta Boccoli ha parlato del tema degli animali nei circhi, un argomento a lei molto vicino, essendo moglie di Stefano Nones Orfei, del celebre circo Orfei. Brigitta ha spiegato che anche nel mondo circense si sta andando verso l’eliminazione degli animali dagli spettacoli, perché “il mondo si evolve e l’idea di un animale chiuso in gabbia non è più accettabile”.

Parole che hanno trovato il consenso degli altri concorrenti. Poi ha raccontato della morte dell’ultimo elefante di Moira Orfei, con cui suo figlio aveva lavorato per dieci anni. “Mio marito è stato dieci giorni in scuderia ad accudirla. Quando è morta, ha pianto come se fosse morta mia madre”, ha raccontato visibilmente commossa.

Breve discorso sul circo con gli animali.

Un discorso del genere al #GrandeFratello (o sui social) verrebbe censurato o scatenerebbe una lite epica.#TheCouple pic.twitter.com/Oot3ZItW6N — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹🇪🇺 (@antonioulix) April 8, 2025

Il pubblico è rimasto colpito dal fatto che la regia abbia scelto di non censurarlo. Su X, sono piovuti commenti positivi: “Finalmente un reality che lascia parlare i concorrenti”, “Momento toccante e profondo, grazie per non averlo tagliato”, “Altro che le censure del GF”. “Breve discorso sul circo con gli animali. Un discorso del genere al #GrandeFratello (o sui social) verrebbe censurato o scatenerebbe una lite epica”. “Sto notando che in questo programma stanno censurando pochissimo, quasi nulla, era ora”, si legge tra i commenti.