Romano classe 1986, autore televisivo, comico e conduttore tv. Lui è una delle sorprese più belle della scatola magica degli ultimi anni. Noto per il suo umorismo tagliente, sarcastico e irriverente, è stato ospite di Caterina Balivo nel programma La volta buona rivelando alcuni aspetti poco noti della sua vita.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molto giovane, lavorando come autore sia in radio sia in televisione, fino a ottenere la conduzione di “Una pezza di Lundini” in onda su Rai2 dal 2020 al 2022. Estremamente riservato sulla sua sfera personale, si sa soltanto che è legato sentimentalmente a una ragazza, di cui però ha sempre preferito non rivelare l’identità.

Valerio Lundini e i problemi di salute: “Non mi devo vergognare”

Sul fronte della salute, invece, Valerio Lundini – parliamo di lui – si è raccontato senza particolari reticenze in diverse interviste, con l’intento di sensibilizzare il pubblico. Nonostante la giovane età, ha affrontato in passato una battaglia contro un tumore alla tiroide, da cui è fortunatamente guarito, anche se ha scelto di non entrare troppo nei dettagli. Al contrario, parlando con testate come La Repubblica e SkyTg24, ha spiegato di convivere con il Diabete di Tipo 1, diagnosticato prima dei trent’anni.

Fin da subito, il comico ha affrontato la malattia con spirito ironico: “Prima mangiavo malissimo, ora uguale ma so che stavolta è sicuro che mi farà male”. Pur trattandosi di una condizione complessa da gestire, a causa dei frequenti sbalzi glicemici e delle crisi ipoglicemiche, Lundini non si è mai lasciato abbattere. In varie occasioni ha raccontato di come, prima di salire sul palco, si assicuri di mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue.

Riguardo al tema delle iniezioni di insulina in pubblico, ha dichiarato senza remore: “Vergognarmi dell’insulina in pubblico? No, la vita è troppo breve per vergognarsi di qualcosa. Poi la mia è ancora più breve con molta probabilità. Quindi mi faccio insulina in pubblico e se qualcuno sviene (è successo una volta), pazienza”.

Il suo stile sarcastico e l’acume che lo caratterizzano sono rimasti intatti, come dimostra una sua battuta rilasciata a La Repubblica parlando delle sue esperienze mediche: “Il diabete mi è venuto d’estate. Il tumore alla tiroide, d’estate. E una volta, sempre d’estate, sono andato a Londra da solo e mi è venuta la mononucleosi con 40 di febbre fisso. Io d’estate sto male”.

